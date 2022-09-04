Senden Daha Güzel 12.bölüm full izle | Fox TV Senden Daha Güzel yeni bölüm (12.bölüm)tek parça izle

Senden Daha Güzel 12.bölüm full izle | Yaz dizileri arasında en sevilen Senden Daha Güzel'in son bölümü merak edildi. Dizinin senaryosundaki gidişat, izleyiciyi korkuttu. Kimsenin beklemediği bir bölüm olan 12.bölüm için nefesler tutuldu. Peki ama yeni bölümde neler yaşandı? İşte yanıtı için Senden Daha Güzel dizisini izle!

Yaz dizileri arasında en sevilen Senden Daha Güzel'in son bölümü merak edildi. Dizinin senaryosundaki gidişat, izleyiciyi korkuttu. Kimsenin beklemediği bir bölüm olan 12.bölüm için nefesler tutuldu. Peki ama yeni bölümde neler yaşandı? İşte yanıtı için Senden Daha Güzel dizisini izle!

Senden Daha Güzel 12.bölüm full izle

Fox TV ekranlarında yayınlanan Senden Daha Güzel dizisinin 12.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Senden Daha Güzel son bölüm yorumları

- Araya hep bir engel giriyor..bu bölümü böyle hayal etmemiştim ya ben, üzücü oldu.

- Asla hiçbirimiz tahmin etmemiştir böyle bir şeyi bundan çok eminim. Emir'in o anki çaresizliği, bağırışları yüreğimi burktu içime geçti Burak Çelik mükemmel bir oyuncu gerçekten.

- Efsun vurulduktan sonra akan gözyaşı.

- Efsun'un yaptıkları çok cesur caydı

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