Sadakatsiz izle | Sadakatsiz 33. bölüm tek parça, takılmadan, HD izle

Sadakatsiz izle | Sadakatsiz 6 Ekim Çarşamba günü 33. bölüm ile ekranlara geldi. Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Sadakatsiz'de yine heyecan dorukta... Yayınlanan son bölümde Asya'nın hayatını kurtardığı Aras ile yakından ilgilenmesi diziye damga vurdu. Sadakatsiz'in 33. bölümünü izlemek isteyenler Sadakatsiz 33. bölüm tek parça, takılmadan, HD izle linkini arıyor. Sadakatiz 33. bölüm tek parça, donmadan, takılmadan izle seçeneği haberimizin detayında olacak.

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile 6 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Sadakatiszin 33.bölümünde izleyiciler yine ekran başına bağlandı. Sadakatisiz dizisi uzun süren sezon finalinin ardından geçtiğimiz hafta 32. bölüm ile izleyicisine yeniden merhaba demişti. Dizinin 33. bölümü ise6 Ekim Çarşamba akşamı yayınlandı. Sadakatisiz dizisinde Asya, Volkan ve Derin'in hayatları yeni sezonşa bir kez daha alt üst olacak gibi. Asya'nın yeniden Tekirdağ'a yerleşmesi ve Volkan'ı sevindirirken Derin'i yeni planlar yapmaya sevl edecek gibi. Asya'nın hayatını kurtardığı Aras'ın kim olduğu da halen sırrını koruyor.

Sadakatsiz 33. bölüm özet

Sadakatsiz 6 Ekim Çarşamba yayınlanan 33. yeni bölümde Asya, Aras konusunda önemli bir gelişmeye tanıklık ediyor!

Asya, Ali'nin maruz kaldığı zorbalığı öğrenmenin sarsıntısı ile oğlu için harekete geçer. Verdiği karar Volkan'ı, hatta Tekirdağ'ı sarsacakken, kazada hayatını kurtardığı hastanın kendisinden başka kimseyi hatırlamadığını fark eder.

Asya, hayatının serüven dolu yeni bir kapısını aralarken, zamanın ona neler getireceğinden habersizdir…

Sadakatsiz konusu

Sadakatsiz dizisi BBC One kanalında 2015 yılında yayınlana Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Dizinin Güney Kore uyarlamasının ismi ile The World of The Married'dir.

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

