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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Yerli otomobil TOGG'dan yeni görüntü: Tasarımdaki yenilikler dikkat çekti!

Yerli otomobil TOGG'dan yeni görüntü: Tasarımdaki yenilikler dikkat çekti!

2022 sonunda piyasaya çıkması beklenen yerli otomobil TOGG'dan yeni görsel geldi.

2 Saat Önce
2021-10-07 09:08:06
Yerli otomobil TOGG'dan yeni görüntü: Tasarımdaki yenilikler dikkat çekti!

2022 sonunda banttan indirilecek olan Türkiye'nin Otomobili TOGG bir süredir testlerden geçiyordu.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ 2022 SONUNDA BANTTAN İNECEK

Bugün TOGG'un Twitter hesabından test süreçlerinden bir fotoğraf paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

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TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ BEYAZ RENK

Test aşaması devam eden TOGG'dan gelen yeni fotoğrafta, otomobilin beyaz renk olduğu ve modelde bazı farklılıklar gözlemlendi.

Prototipinde yanlardaki kameraların yerine geleneksel aynaların kullanıldığı görüldü. Ayrıca önceki tasarımlarda ters "L" olarak konumlandırılan sis farlarının da yuvarlak olarak değiştiği dikkati çekti.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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