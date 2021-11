Pandeminin Kralı James Bond oldu

COVID-19 salgını boyunca önemli bir darbe alan sinema sektöründe işler yoluna girmeye başladı. Son James Bond filmi olan No Time to Die, geride bıraktığı 7 haftanın sonunda 'pandeminin kralı' olduğunu, elde ettiği hasılatla kanıtladı!

Bugüne dek pek çok farklı aktörün başrolde olduğu pek çok farklı James Bond filmi çekildi. Bu filmlerin sonuncusu ise, Daniel Craig'in 007'yi canlandırdığı No Time to Die oldu.

Ülkemizde Ölmek İçin Zaman Yok ismiyle vizyona giren No Tiime to Die, yedi haftanın sonunda önemli bir başarıya imzasını atarak, pandemi döneminin en büyük Hollywood filmi olmayı başardı.

Dünyanın dört bir yanındaki sinemalarda yedi hafta geçirdikten sonra film, 558 milyon doları uluslararası gişeden (ABD dışındaki gişelerden) olmak üzere, hasılatı ile 700 milyon doları aştı.

Bu hasılat, No Time to Die'ı pandemi boyunca yayınlanan en büyük Hollywood filmi yapmaya yetiyor.

Bu arada, Kasım ayının başlarında piyasaya sürülen Marvel's Eternals'ın da, dünya çapında 281 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

