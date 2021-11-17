Çikolata tüketince bakın vücudunuza neler oluyor!

Tropikal Theobroma kakao ağacı tohumlarından üretilen çikolata vücudumuza birçok fayda sağlıyor. İçerisinde birçok mineral barındıran çikolatayı tüketince vücudunuzda neler oluyor, gelin öğrenelim...

Çikolata tropikal Theobroma kakao ağacı tohumlarından üretiliyor. Doğru miktarlarda tüketildiğinde insan vücuduna birçok fayda sağlayan çikolata içerisinde kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, çinko, polifenoller ve bakır bulunduruyor.

Çikolata tüketince vücudumuzda ne gibi değişiklikler oluyor?

Çikolatanın içinde bulunan triptofan maddesi vücudumuzda serotonin üretimine yardım ediyor. Üretilen serotonin sayesinde kendimizi daha mutlu, daha enerjik, daha hayat dolu hissediyoruz.

Çikolata beynin gerekli kanın tedarik edilmesine yardım ediyor ve kan damarlarının genişlemesini sağlıyor. Bu durum da zihinsel aktivitelerin daha iyi yapılmasını sağlıyor.

Çikolata damar genişletici özelliğe sahip. Bu sayede çikolata tükettiğinizde damarlarınız genişliyor ve kan basıncınızın düşmesi sağlanıyor.

Çikolatanın içinde bulunan kakao yağı dişleri bir koruyucu film gibi örter ve bakterilerin üremesini önler. Bu sayede çikolata diş sağlığına olumlu katkılar sağlar.

Çikolatanın içerisinde bulunan kakao stres hormonlarının seviyesini düşürür. Kendimizi daha rahatlamış ve mutlu hissetmemizi sağlar.

Düzenli çikolata tüketirsek vücudumuzda kalp hastalıkları riski azalır.

Çikolatanın içindeki flavonoid ve antioksidanlar kan damarlarının temizlenmesine yardım eder.

Çikolatanın içerisinde bulunan flavonoid ve magnezyum belleğimiz üzerinde oldukça olumlu bir etkiye sahiptir. Bu yüzden diyabet (şeker) hastası olmayan 70 yaş üstü insanlar için çikolata oldukça faydalı bir gıdadır.

Çikolata erkin kökçeleri nötrleştiren antioksidanları içerdiği için yaşlanma sürecinin yavaşlamasını sağlıyor.

Finlandiya'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre hamileyken çikolata tüketen annelerin çocukları, çikolata yemeyen annelerin çocuklarına göre daha fazla gülümseyen bireyler oluyor.

İsveç'te yapılan bir araştırmanın sonucuna göre haftada 45 gramdan fazla çikolata yemenin, kadınlar arasında inme riskinde yüzde 20'lik bir azalmaya yol açıyor.

Ayrıca çikolatanın içerisinde bulunan theobromine maddesi, öksürüğe sebep olan vagus sinirlerindeki hareketliliği azaltır. Bitter çikolatanın içerisinde bulunan flavonaller cildi güneş hasarlarına karşı korur ve iltihap önleyici özelliği sayesinde sarsıntı gibi beyin yaralanmalarının tedavisinde yararlı olduğu bilinir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.