Netflix TUDUM nedir? Netflix TUDUM 2022 Küresel Şölen ne kadar sürecek? 24 Eylül Netflix TUDUM'da neler olacak? Netflix TUDUM saat kaçta nereden izlenir?

Netflix dizi ve filmlerinin sıkı hayranları için, onlara özel içerikler sunan resmi sitesi TUDUM, 24 Eylül Cumartesi Netflix'ten Küresel Bir Şölen adıyla geri dönüyor. Netflix TUDUM Küresel Şölen ne kadar sürecek? 24 Eylül Netflix TUDUM'da neler olacak? Netflix TUDUM saat kaçta nereden izlenir? Hepsi haberimizde...

TUDUM geri dönüyor! Netflix hayranları, 24 Eylül Cumartesi günü 24 saat boyunca yıldızlar geçidi niteliğindeki beş küresel etkinliğin keyfini sürecek. Bu etkinliklerde, 120'yi aşkın dizi ve filmden haberlere ve özel içeriklere yer verilecek. Jamie Foxx, Millie Bobby Brown, Noah Centineo, Choi Min-ho, Cho Yi-hyun, Zakir Khan, Prajakta Koli, Maite Perroni, Sheron Menezzes ve Maitreyi Ramakrishnan gibi pek çok sunucuyla birlikte bu yıl hayranları, her zamankinden de büyük bir şölen bekliyor.

Dünyanın dört bir yanından merakla beklenen popüler dizilere, yeni filmlere ve oyunlara dair çok özel sırlar, daha önce hiç yayınlanmamış görüntüler, özel haberler ve çok daha fazlası bu etkinlikte olacak. İyilik ve Kötülük Okulu, Wednesday, Alice in Borderland, Stranger Things, Bridgerton, La Casa de Papel, Hayaller Diyarı, Enola Holmes 2, Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven, Emily in Paris ve çok daha fazlasına ait çok özel içerikler hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor!



Tudum: Netflix'ten Küresel Bir Şölen, tüm dünyada YouTube.com/Netflix dâhil Netflix YouTube kanallarında 29 farklı dilde izlenebilir. Hayranlara özel bu küresel etkinlikle ilgili en son haberleri almak için Netflix'in Tudum.com/event adresli resmî hayran sitesini ziyaret edebilirsiniz.



TUDUM 2022'DE ÖNE ÇIKANLAR:



• DİZİLER:

o Henry Cavill, THE WITCHER'ın 3. sezonu hakkında heyecan verici yeni haberleri paylaşırken dizinin yeni sezonunun kamera arkasından Anya Chalotra ve Freya Allen'ın yer aldığı sahnelere ilk bakış fırsatı sunuluyor.

o THE WITCHER: BLOOD ORIGIN'den Michelle Yeuh, Sophia Brown ve Laurence O'Fuarain, diziyi tanıtmaya yardımcı olacak oldukça eğlenceli bilgiler paylaşıyor.

o LUPIN geri dönüyor! Omar Sy ile birlikte 3. sezona ilk bakış!

o 1899'un yıldızları DARK'ın yaratıcılarının elinden çıkan gerilim ve gizem türündeki diziyle ilgili gizli bir sırrı ortaya çıkarıyor.

o Alex Pina ve Pedro Alonso La Casa de Papel'in spin-off'u BERLIN hakkında ilk kez konuşuyor.

o Hayranlar, ELITE'in 6. sezonuna heyecan verici bir bakış atıyor.

o BRIDGERTON dizisinin 3. sezon yıldızları hayranları onları neyin beklediğine dair bilgilendirirken yaratıcı bir yol tercih ediyor.

o Shonda Rhimes'ın yaratıcısı olduğu aynı isimli yeni dizide QUEEN CHARLOTTE'ı canlandıran India Amarteifio'yu yakından tanıyın, ve yaratıcı/yazar Shonda Rhimes'ın merakla beklenen dizinin ilk görselini paylaşırken söylediklerini dinleyin.

o STRANGER THINGS yıldızları hayranlardan gelen soruları yanıtlıyor ve dizinin çekimlerinden kullanılmayan görüntüleri ve dördüncü sezon çekimlerinden henüz hiç görülmemiş görüntüleri paylaşıyor.

o Netflix'in yeni dizisi WEDNESDAY'de Wednesday Addams'ı canlandıran Jenna Ortega, diziden özel bir video paylaşıyor.

o Ryan Murphy imzalı THE WATCHER'dan ilk fragman yayınlanırken oyuncu kadrosunda Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Margo Martindale, Mia Farrow ve çok daha fazlasına yer veren, tuhaf polisiye dizisinin yayın tarihi açıklanıyor.

o SHADOW & BONE oyuncuları ikinci sezondan görülmemiş özel görüntüleri paylaşıyor.

o THE UMBRELLA ACADEMY'nin kamera arkasından komik görüntüleri izleyin.

o HEARTSTOPPER, SQUID GAME, OUTER BANKS, BRIDGERTON S3 ve diğer yapımların oyuncularının özel katılımıyla…

• FİLMLER:

o Gal Gadot, Jamie Dornan ve Alia Bhatt'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı yeni Netflix filmi HEART OF STONE'un kamera arkası görüntülerini paylaşıyor.

o Rian Johnson, yeni filmi BIÇAKLAR ÇEKİLDİ: GİZEMLİ BİR SERÜVEN'den özel bir video paylaşıyor.

o Jason Momoa, HAYALLER DİYARI filmindeki rolü hakkında konuşuyor ve filmden özel bir klibi hayranların beğenisine sunuyor.

o Reese Witherspoon ve Ashton Kutcher, başrollerinde yer aldıkları romantik komedi türündeki YOUR PLACE OR MINE'ın yayın tarihini açıklıyor.

o GUILLERMO DEL TORO Sunar: PİNOKYO için usta yönetmen, hayranları yeni animasyon filminin kamera arkasına götürüyor.

o Jennifer Lopez'in yeni filmi THE MOTHER'a özel bir ilk bakış!

o Millie Bobby Brown, ENOLA HOLMES 2'nin fragmanını paylaşıyor.

o Jamie Foxx, yakında yayınlanacak yeni filmi TYRONE'U KLONLAMIŞLAR için özel ilk bakış karelerini hayranlarla paylaşıyor.

o THE OLD GUARD 2, EXTRACTION 2, İYİLİK VE KÖTÜLÜK OKULU filmlerinin yıldızlarından çok özel görüntüler!

o Clara Galle ve Julio Peña, geri dönüyor ve PENCEREMDEN: ARAMIZDAKİ DENİZ filminde aşık olacağınız yeni karakterlerle hayranların karşısına çıkıyor.

• VE DAHASI!

o Netflix Games: Jamie Foxx, OXENFREE: Netflix Edition'dan özel ilk bakış karelerini paylaşıyor.

İşte etkinliğin ayrıntıları:

• TUDUM, Kore saati ile 11.00'da (TSİ 05.00) Kore'den heyecan verici bir gösterimle başlıyor.

• Hindistan saati ile 11.00'de (TSİ 08.30), hayranlar yakında yayınlanacak olan Hint içeriklerine eğlenceli bir bakış atacak.

• TUDUM'un iki bölümlük programının ABD ve Avrupa'dan yayınlanacak 1. bölümü Pasifik saati ile 10.00'da (TSİ ile 20.00), Latin Amerika'dan yayınlanacak 2. bölümü ise Pasifik saati ile 11.30'da (TSİ ile 21.30) başlayacak. Hayranları ayrıca diğer ülkelerden sürprizler de bekliyor olacak!

• Japonya saati ile 25 Eylül 13.00'te (TSİ ile 25 Eylül 07.00'de), Japonya'nın yıldızları, Japon programlarının geçit töreniyle birlikte TUDUM'un kapanışını yapacak.