Almanya'da iş vaadiyle hemşireleri dolandırdılar

Çok sayıda doktor ve hemşirenin Almanya'ya gittiğine ilişkin haberlerin sıklaştığı bir dönemde büyük bir istismar yaşandı. Almanya'ya hemşire gönderen bir firma ilan verip başvuru topladı. Başvurularla birlikte 4 bin 500 euro (yaklaşık 82 bin lira) aldı ama vaatlerini yerine getirmedi.

Çok sayıda doktor ve hemşirenin Almanya'ya gittiğine ilişkin haberlerin sıklaştığı bir dönemde büyük bir istismar yaşandı. Almanya'ya hemşire gönderen bir firma ilan verip başvuru topladı. Başvurularla birlikte 4 bin 500 euro (yaklaşık 82 bin lira) aldı ama vaatlerini yerine getirmedi.

Mağdur hemşirelerden biri olan Metehan Uğur Aynal, ilk başta 4 bin 500 euro ödediklerini sonra da Almanya'daki masraf ve sınav ücreti adı altında bin 150 euro daha verdiklerini söyledi.

36 ay vadeli kredi çekti

Senet de imzalatan firmanın parasını ödeyebilmek için Aynal ve babası 36 ay vade ile kredi bile çekti. Metehan, derslere daha fazla odaklanabilmek için işinden de istifa ettiğini açıkladı ve yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

”Hem işimizden hem de cebimizdeki paradan olduk. Bir de hayallerimizden olduk. Ücret iadesiyle ilgili görüşmeye gittiğimizde de sözleşmeyi feshettikten sonra ödemeleri yapacaklarını söylediler. Aradan bir ay geçti ben paramızı alamayacağımızı anlayınca Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu an Almanya ve Türkiye mağdurların bin kişiyi aştığını tahmin etmekteyiz.

Hakan Pehlivan da firmanın mağdur ettiği hemşirelerden biri. Pehliven, ”Bir yakınıma döviz olarak borçlandım. Başka kurslara başvurmamız için paraya ihtiyacımız var. Bu da şu anda mümkün değil” dedi. Türkiye'de televizyon programlarına katılarak tanıtımını yapan, Almanya'da gözaltına alınan firma sahibi 54 ayrı suçla suçlanıyor.