Netflix açıkladı: SpaceX'in ilk sivil uzay görevi belgesel oluyor

NETFLIX'TE BİR İLK

Netflix belgeseli duyurduğu tweette şu ifadeleri kullandı:

"Bu eylülde 4 sivil, Dünya yörüngesinde üç günlük bir gezi için uzaya gidecek. Countdown: Inspiration4 Mission To Space, bir olayı neredeyse gerçek zamanlı olarak ele alan ilk Netflix belgesel dizisi. Yapım, göreve kadar ve görevden sonrayı kapsayan 5 bölümden oluşacak."

6 EYLÜL'DE NETFLİX'TE

Yönetmen koltuğunda Michael Jordan'ı anlatan belgesel dizisi "The Last Dance"in yönetmeni olan Jason Hehir'in yer alacağı yapımın ilk iki bölümü 6 Eylül 2021'de izleyicilerle buluşacak. Ardından 13 Eylül'de de iki bölüm yayınlanacak. Son olarak heyecan verici bir final ile karşımıza çıkacak olan Countdown: Inspiration4 Mission To Space'in bu özel bölümü ise ay sonunda yayınlanacak.