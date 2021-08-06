Netflix açıkladı: SpaceX'in ilk sivil uzay görevi belgesel oluyor
Netflix, Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in ilk sivil havacılık görevinin belgesel dizisini çekecek. Dizi 3 ayrı tarihte izleyicilerle buluşacak.
2021-08-06 10:15:40
Netflix, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in ilk sivil havacılık görevinin belgesel dizisini çekeceğini duyurdu. "Countdown: Inspiration4 Mission To Space" adlı yapım, SpaceX'in gelecek ay hayata geçirilmesi planlanan tarihi projesinin arka planına odaklanacak.
Independent Türkçe'nin Deadline'dan aktardığına göre, izleyiciler belgeselde mürettebatla birlikte olayların perde arkasına gidecek; kadronun seçim sürecini, aylarca süren astronot eğitimlerini ve kalkışa kadar yaşanacak sıra dışı anları görecek.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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