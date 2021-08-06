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TIMETURK / EĞİTİM / Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

11 Saat Önce
2021-08-06 10:16:06
Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredi ödemelerin öğrencilerin hesaplarına, 10 Ağustos'a kadar T.C kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu “0” olanlar bugün, “2” olanlar 7 Ağustos, “4” olanlar 8 Ağustos, “6” olanlar 9 Ağustos, “8” olanlar 10 Ağustos'ta ödemelerini alabilecek.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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