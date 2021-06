Mutlaka izlenmesi gereken en iyi filmler listesi | 2021 film önerileri

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi filmler listesi | Koronavirüs pandemisinde eve kapanan milyonlarca kişi can sıkıntısı yaşamamak için özümü film izlemekte buldu. Adeta film ve dizi islemede patlama yaşandı. Piyasadaki tüm filmleri neredeyse tüketen film tutkunları izleyecek yeni ve güzel filmler arayışına girdi. 2021 yılı film önerileri son zamanlarda internette sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 2021 yılında mutlaka izlemeniz gereken en iyi filmler listesi...

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi filmler listesi | Koronavirüs pandemisinde eve kapanan milyonlarca kişi can sıkıntısı yaşamamak için özümü film izlemekte buldu. Adeta film ve dizi islemede patlama yaşandı. Piyasadaki tüm filmleri neredeyse tüketen film tutkunları izleyecek yeni ve güzel filmler arayışına girdi. 2021 yılı film önerileri son zamanlarda internette sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 2021 yılında mutlaka izlemeniz gereken en iyi filmler listesi...

Online film ve dizi piyasası son zamanlarda büyük bir hareketlilik içinde. Pandeminin bitişiyle birlikte yeni yapımlar bir bir çıkmaya başladı. Film seçicisi olan ve her filmi izleyemeyenler hangi filmi izleyeceklerini internetten araştırıyor. Bir filme en az 2 saat ayıracak olanlar zamanlarının boşa gitmemesi için iyi bir seçim yapmak istiyor ve bunun için de film tavsiyeleri alıyor. Haberimizde gönül rahatlığıyla izleyebileceğiniz ve her dakikasından keyif alacağınız en iyi filmleri sizler için derledik. İşte 2021 yılı en iyi filmleri ve mutlaka izlemeniz gereken filmler listesi;

12 Öfkeli Adam

12 Öfkeli Adam filmi 1957 yılında gösterime girmiştir. Adından da anlaşılacağı gibi film 12 adamın hikayesini anlatır. IMDb puanı 8.9 olan filmi eğer izlemediyseniz mutlaka öneririz.

Interstellar

Bilim kurgu sevenler için Intersttellar filmini kesinlikle tavsiye ederiz. Interstellar filmi 8.6 IMDb puanına sahiptir.

Schindler'in Listesi

Schindler'in Listesi de siyah beyaz formatta çekilmiş bir filmdir. Nazi Almanyası'nda yaşanan vahşeti anlatan film 8.9 IMDb puanına sahiptir. Filmin yönetmeni usta isim Steven Spielberg'dir. Bu film de mutlaka izlenmesi gereken filmler arasındadır.

Yeşil Kitap

Siyahi insaların ırkçı saldırıalra uğradığı dönemin amerikasında geçen film izleyicileri başka bir dünyaya götürürüyor. Yeşil Kitap'ın 8.2 IMDb puanı var. Filmi izlemizi tavsiye ederiz.

Parazite

Parazite Güney Kore yapımlı bir filmdir. Son zamanların en çok konuşulan filmeri arasındadır. Film fakir ve zengin arasındaki ilişkileri komedi tarzında gözler önüne sermiştir. Filmin 8.6 IMDb puanı bulmaktadır.

Yüzüklerin Efendisi serisi

Yüzüklerin efendisi serisi de Dünya'nın en iyi filmleri arasındadır. Film görsel efektleri ile izleyicileri büyülüyor. İzleyicilere mistik bir dünya keyfi yaşatan filmin IMDb puanı 8.9'dur.

Avengers serisi

Marvel evrenin en çok ilgi çeken serisinden biri olan Avengers 8.7 IMDb puanı ile mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer alıyor.

Esaretin Bedeli

1994 yılında gösterime giren Esaretin Bedeli filmi 9.2 IMDb puanına sahiptir. Film tüm zamanların en iyi yapımları arasında gösterilmektedir. Eğer izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneririz.

Titanic

Titanic'i eğer hala izlemediyseniz çok şey kaçırmışsınız demektir. Film 1997 yılında gösterime girdi ve tüm dünyada büyük bir ses getirdi.

Baba serisi

Baba filmi serisi de en iyi filmler listesi içinde üst sıralarda kendine yer buluyor. Filmin birincisinin 9.2 IMDb puanı var.

İŞTE 2021 FİLM TAVİSESİ DİĞER SEÇENEKLER

Yeşil Yol



3 Aptal

Yenilmezler: Son Oyun – Avengers: Endgame (2019)

Gladyatör

Testere



Altıncı His

Zindan adası

Scarface

The Dig

The Shape of Water – 2018

Coco

Hachiko: A Dog's Tale

In the Heart of the Sea, Denizin Ortasında

The King (2019)

Gizemli Yolculuk – Serenity (2005)

Leon

Felekten Bir Gece – The Hangover (2009)

Lagaan: Evvel Zaman İçinde Hindistan'da (2001)

Diriliş – The Revenant (2015)

Galaksinin Koruyucuları – Guardians of the Galaxy (2014)

Demir Adam – Iron Man (2008)

Deadpool (2016)

Pinocchio, Pinokyo

Victoria and Abdul

Apollo 13

Gravity

