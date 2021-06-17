Arap Birliği'nden BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Büyük Etiyopya Rönesans (Hedasi) Barajı'nda su tutmaya başlamasıyla ilgili bölge ülkeleri arasırda yaşanan anlaşmazlığın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesi çağrısı yaptı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Büyük Etiyopya Rönesans (Hedasi) Barajı'nda su tutmaya başlamasıyla ilgili bölge ülkeleri arasırda yaşanan anlaşmazlığın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşülmesi çağrısı yaptı.

Katar'da toplanan Arap Birliği üyesi 22 ülkenin dışişleri bakanları anlaşmazlık karşısında Mısır ve Sudan'ı desteklemek üzere "yavaş yavaş adımlar atılması" üzerinde uzlaştı.

Katar Dışişleri Bakanı Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani tarafından toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Etiyopya'ya "iyi niyet içerisinde" ve tek taraflı olarak Mısır ve Sudan'a zarar verecek adılar atmaktan kaçınarak müzakere etmeye çağrısında bulundu. Al-Thani, Arap Birliği'nin konuyla ilgili bildirisi kapsamında su güvenliğinin Arap ulusal güvenliğinin bütünleşmiş bir parçası olarak tanımladı.

Etiyopya Arap Birliği'nin bildirisini reddetti

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı ise Arap Birliği'nin bildirisini bütünüyle reddettiklerini açıkladı. Etiyopya'nın Mısır ve Sudan'ın bütün kaygılarını gidermek için mümkün olan her şeyi yaptığını belirten bakanlık Arap Birliği'ni anlaşmazlıkla ilgili yapıcı bir rol üstlenme şansını boşa çıkarmakla suçladı.

Geçtiğimiz nisan ayında Afrika Birliği'nin ara buluculuğunda yürütülen müzakerelerde de bir sonuç alınanamıştı.

Afrika Birliği'ndeki yaşanan çıkmaz üzerine Sudan ve Mısır Etiyopya'yı bir anlaşma için ciddi şekilde müzakereye yönlendirmek üzere her düzeyde birlikte çalışma konusunda anlaştı.

Sudan hafta başında barajla ilgili kısmı ve geçici bir anlaşmaya özel koşullar altında sıcak baktığını duyurdu.

Arap Birliği'nin bu toplantısı terörizmi desteklediği iddialarıyla suçlanarak 2017 yılının ortasından bu yılın başına kadar Suudi Arabistan ve müttefikleri tarafından ambargo uygulanan Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen ilk toplantı olma özelliği taşıyor.

Etiyopya milyarlarca dolar maliyeti bulunan devasa barajın ülkesinin ekonomik kalkınması ve enerji üretimi açısından büyük katkı vermesini umuyor. Öte yandan Mısır içme su ihtiyacının yüzde 90'ını karşıladığı Nil nehrinde inşa edilecek bir barajın varlığına tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Sudan ise Nil nehrinde kendi baraj ve su istasyonlarını işletme kaygısı taşıyor.

Kaynak: Euronews

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