Masumlar Apartmanı final bölümü izle | Masumlar Apartmanı 71. bölümünü izle | Youtube Masumlar Apartmanı son bölüm izle

Masumlar Apartmanı final bölümü izle | TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin final bölümü olan 71. bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Peki final bölümünde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı son bölümü youtubeda yayınlandı mı? İşte Masumlar Apartmanı 71. bölüm tek parça full Hd...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin final bölümü olan 71. bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Peki final bölümünde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı son bölümü youtubeda yayınlandı mı? İşte Masumlar Apartmanı 71. bölüm tek parça full Hd...

Masumlar Apartmanı final bölümü izle

Masumlar Apartmanı final bölümü olan 71. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Final bölüm özeti

Safiye, orman evinden döndüklerinde Han'ın pes etmiş halini görünce ipleri eline alır ve beklenmedik bir hamle yapar.

Neriman, Ege'yi ikna edememenin çaresizliğiyle birinden yardım ister. Ege gitmeye razı olacak gibidir ancak bir şartı vardır. Bu şartın önündeki tek engelse Safiye'dir. Sonunda kardeşler teker teker babalarının vasiyetini gerçekleştirmeye başlar.

Han, geçmişiyle yüzleşir ve mutluluğu için büyük bir adım atar. Safiye, Gülben ve Neriman, babalarının onlar için hayal ettiği hayata cesur adımlarla ilerlerler. Onların bu değişimi, Masumlar Apartmanı'nın kasvetli havasını sevgi dolu bir yuvaya dönüştürecektir.