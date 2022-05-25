DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,3309 ₺

EURO

17,4442 ₺

ALTIN

973,81 ₺

BİST

2.396,26 ₺

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Masumlar Apartmanı final bölümü izle | Masumlar Apartmanı 71. bölümünü izle | Youtube Masumlar Apartmanı son bölüm izle

Masumlar Apartmanı final bölümü izle | Masumlar Apartmanı 71. bölümünü izle | Youtube Masumlar Apartmanı son bölüm izle

Masumlar Apartmanı final bölümü izle | TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin final bölümü olan 71. bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Peki final bölümünde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı son bölümü youtubeda yayınlandı mı? İşte Masumlar Apartmanı 71. bölüm tek parça full Hd...

59 Dakika Önce
2022-05-25 12:02:49
Masumlar Apartmanı final bölümü izle | Masumlar Apartmanı 71. bölümünü izle | Youtube Masumlar Apartmanı son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin final bölümü olan 71. bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Peki final bölümünde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı son bölümü youtubeda yayınlandı mı? İşte Masumlar Apartmanı 71. bölüm tek parça full Hd...

Masumlar Apartmanı final bölümü izle

Masumlar Apartmanı final bölümü olan 71. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Final bölüm özeti

Safiye, orman evinden döndüklerinde Han'ın pes etmiş halini görünce ipleri eline alır ve beklenmedik bir hamle yapar.

Neriman, Ege'yi ikna edememenin çaresizliğiyle birinden yardım ister. Ege gitmeye razı olacak gibidir ancak bir şartı vardır. Bu şartın önündeki tek engelse Safiye'dir. Sonunda kardeşler teker teker babalarının vasiyetini gerçekleştirmeye başlar.

Han, geçmişiyle yüzleşir ve mutluluğu için büyük bir adım atar. Safiye, Gülben ve Neriman, babalarının onlar için hayal ettiği hayata cesur adımlarla ilerlerler. Onların bu değişimi, Masumlar Apartmanı'nın kasvetli havasını sevgi dolu bir yuvaya dönüştürecektir.

Masumlar Apartmanı 70. bölüm izle | Youtube Masumlar Apartmanı son bölüm izle | Masumlar Apartmanı yeni bölüm (70.bölüm) tek parça izle
İLİŞKİLİ HABERMasumlar Apartmanı 70. bölüm izle | Youtube Masumlar Apartmanı son bölüm izle | Masumlar Apartmanı yeni bölüm (70.bölüm) tek parça izle
Masumlar Apartmanı 69. bölüm izle Youtube | Masumlar Apartmanı yeni bölüm tek parça full HD izle (69.bölüm)
İLİŞKİLİ HABERMasumlar Apartmanı 69. bölüm izle Youtube | Masumlar Apartmanı yeni bölüm tek parça full HD izle (69.bölüm)
Masumlar Apartmanı 68. bölüm full izle | Youtube Masumlar Apartmanı son bölüm (68.bölüm) izle
İLİŞKİLİ HABERMasumlar Apartmanı 68. bölüm full izle | Youtube Masumlar Apartmanı son bölüm (68.bölüm) izle
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş