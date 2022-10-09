Masterchef 95. bölüm izle | Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

Masterchef 95. bölüm izle | En çok izlenen yarışmalar arasında yerini alan Masterchef yarışmasının yeni bölümü yayınlandı. Peki Masterchef ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef 95. bölüm izle | En çok izlenen yarışmalar arasında yerini alan Masterchef yarışmasının yeni bölümü yayınlandı. Peki Masterchef ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Masterchef 95. bölüm izle

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının 95. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

İki takımın yarışmasından sonra kazanan takım mavi oldu. Mavi takımın kendi arasında oynadığı oyunun sonunda kazanan isimler de Metin, Yağız ve Çağatay oldu.