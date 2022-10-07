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Masterchef 93. bölüm izle - 6 Ekim Masterchef kim potaya gitti, potada bu hafta kimler yarışacak?

Masterchef 93. bölüm izle - Her gün yayınlanan Masterchef yarışmasının son oyunu oynandı ve eleme potasına giden son isimler belli oldu. 6 Ekim Masterchef kim potaya gitti, potada bu hafta kimler yarışacak? İşte merakla beklenen Masterchef 93. bölüm detayları.

4 Saat Önce
2022-10-07 12:20:55
Masterchef 93. bölüm izle - 6 Ekim Masterchef kim potaya gitti, potada bu hafta kimler yarışacak?

Masterchef 93. bölüm izle - Her gün yayınlanan Masterchef yarışmasının son oyunu oynandı ve eleme potasına giden son isimler belli oldu. 6 Ekim Masterchef kim potaya gitti, potada bu hafta kimler yarışacak? İşte merakla beklenen Masterchef 93. bölüm detayları.

Masterchef 93. bölüm izle

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının son bölümü olan 93. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

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6 Ekim Masterchef kim potaya gitti, potada bu hafta kimler yarışacak?

Masterchef yarışmasının 93 bölümünde İstanbul Havalimanı'nda 5 çeşit yemek yapıldı. Yarışmayı kırmızı takım kaybederken mavi takım kazandı.

Dokunulmazlık oyunu

Dokunulmazlık oyununda geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da sıfır atık projesini destek için, elde kalan malzemelerle yarışmacıların yemek yapması istendi. Dokunulmazlık oyununu,tatlı yapan Görkem kazandı.

Potadaki 5. isim

Görkem dokunulmazlığı kazandıktan sonra Burak Revanbahş'ı potaya gönderdi. Revanbahş'ın iyi bir takım kaptanı olamadığını ifade etti.

Potadaki son isim

8 kişilik kırmızı takımdan 7 oy alarak potaya giden son isim Şule oldu. Şule, bunu haketmediğini ifade ederken; Burak, "Kıvanç ve Ben Şuleden daha çok potaya gitmeyi hakeden isimdik" sözlerini kullandı.

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