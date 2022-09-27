Masterchef 83. bölüm izle - TV8 Masterchef 83.bölüm kaptanlığı kim kazandı?

Masterchef 83. bölüm izle - Pazartesi günü yapılan kaptanlık oyunu için seyirci sabırsızdı. Haftanın ilk günü yapılan yarış ve düellonun detayları merak ediliyor. Peki Masterchef 83.bölüm kaptanlığı kim kazandı? İşte TV8 Masterchef 83.bölüm detayları ve linki.

Masterchef 83. bölüm izle - Pazartesi günü yapılan kaptanlık oyunu için seyirci sabırsızdı. Haftanın ilk günü yapılan yarış ve düellonun detayları merak ediliyor. Peki Masterchef 83.bölüm kaptanlığı kim kazandı? İşte TV8 Masterchef 83.bölüm detayları ve linki.

Masterchef 83. bölüm izle

Masterchef yarışmasının 83.bölümünde kaptanlık için yarışıldı. Yapılacak tarif, Danilo Zanna'nın tiramisu tarifi oldu. Bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

TV8 Masterchef 83.bölüm kaptanlığı kim kazandı?

Tiramisu etabının kazananları Büşra ve Çağatay oldu. İkili arasında çeşitli etaplardan oluşan düellolar yapıldı. Mavi takım kaptanlığını ise Çağatay kazandı.