Masterchef 82. bölüm izle - Masterchef son bölümde kim elendi? Masterchef 82.bölümde kim elendi?

Masterchef 82. bölüm izle - Son bölümüyle çok ilgi gören, binlerce kez izlenen ve yüzlerce yorum yapılan Masterchef 82.bölüm detaylarını sizler için derledik. Elenen ismin haksızlıkla gittiği düşünülüyor. Peki ama Masterchef son bölümde kim elendi? Masterchef 82.bölümde kim elendi? İşte detaylar.

Masterchef 82. bölüm izle - Son bölümüyle çok ilgi gören, binlerce kez izlenen ve yüzlerce yorum yapılan Masterchef 82.bölüm detaylarını sizler için derledik. Elenen ismin haksızlıkla gittiği düşünülüyor. Peki ama Masterchef son bölümde kim elendi? Masterchef 82.bölümde kim elendi? İşte detaylar.

Masterchef 82.bölüm izle

Eleme gecesi olan Masterchef 82.bölümünü tek parça halinde izlemek için TIKLAYINIZ...

Masterchef son bölümde kim elendi?

Her haftanın sonunda olduğu gibi, bu haftanın sonunda da eleme gecesi için oyun oynandı. Fatmanur, Vural, Atike, Görkem, Çağatay, Burak R. potaya giden yarışmacılardı.

İlk etabı Çağatay, Atike ve Burak R. geçti. Fatmanur, Vural ve Görkem ikinci etapta yarıştı. Masterchef 82.bölümde elenen isim Vural oldu.

Bir önceki bölümde neler oldu?

Masterchef yarışmasının eleme gecesinden önce yedek yarışmacıların yarışı seyredildi. Son yedek kişinin gruba seçilmesiyle, bu haftadan itibaren Masterchef 2022 her hafta tek tek azalacak.

Yedeklerden yarışmaya katılmaya hak kazanan kişi Şule oldu.