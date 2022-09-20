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Masterchef 75.bölüm izle | Pazartesi Masterchef yeni bölüm (75.bölüm) full izle

Masterchef 75.bölüm izle | Her hafta Masterchef için yeni bir başlangıç yapılıyor. Bu hafta kadroya katılan Tolga ile de yepyeni bir başlangıç yapıldı. Peki ama 75.bölm nereden izlenir? 2022 Masterchef yeni bölüm (75.bölüm) full izle!

33 Dakika Önce
2022-09-20 17:05:37
Masterchef 75.bölüm izle | Pazartesi Masterchef yeni bölüm (75.bölüm) full izle

Her hafta Masterchef için yeni bir başlangıç yapılıyor. Bu hafta kadroya katılan Tolga ile de yepyeni bir başlangıç yapıldı. Peki ama 75.bölm nereden izlenir? 2022 Masterchef yeni bölüm (75.bölüm) full izle!

Masterchef 75.bölüm izle

TV8 ekranlarında her gün yayınlanan MasterChef yarışmasının yeni haftasının yeni bölümü olan 75.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

MasterChef 75.bölüm yorumları

- Torpilay senin 'çok bekledim' deme lüksün yok ki.

- Gamze ile Burak'ın arası iyi olmasına sevindim.

- Barış kendini ne zannediyor acaba ukela saygısız aşırı itici bir karakter.

- Gamze senin yerinde başka biri olsaydı Burak'la arasını asla düzeltmezdi ama sen gerçekten insan yönetmeyi çok iyi biliyorsun anaçlık her zerrene işlemiş helal olsun sana. Ben bile hâlâ gıcık oluyorum kendisine.

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