Masterchef 71.bölüm tek parça izle | TV8 Masterchef 14 Eylül Çarşamba 71.bölüm full izle

Masterchef 71.bölüm tek parça izle | En çok izlenen yarışmalarında başında gelen Masterchef dizisinin son bölümünde kırmızı takım iyice gerildi. Yarışmada Atike için birçok yorum yapıldı. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Masterchef 14 Eylül Çarşamba 71.bölüm full izle!

En çok izlenen yarışmalarında başında gelen Masterchef dizisinin son bölümünde kırmızı takım iyice gerildi. Yarışmada Atike için birçok yorum yapıldı. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Masterchef 14 Eylül Çarşamba 71.bölüm full izle!

Masterchef 71.bölüm tek parça izle

Son bölüm olan Masterchef 71.bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Masterchef 71.bölümü kim kazandı?

Türkiye kahvaltılıklarının yapıldığı son yarışmada, Barış ve Büşra'nın takımları tüm yemekleri çıkardı. Fakat 8-2 mavi takım yenerek, kırmızı takımı potaya gönderdi.

Masterchef 71.bölüm izleyici yorumları

- Atike resmen tüm türkiyenin sesi oldu... keşke geçen hafta da bu kadar açık yürekli biri olsaydı da şunlara konuşsaydı.

- Yürü be Atike cok güzel konuştun. Biz kulis yapsak birbirimizi yazmayız demelerine zaten 4 kişisiniz kimi yazacaksınız diye de cok güzel kapak yaptın.

- Atike çeteye acımadı. Ayrıca fatmanurun sürekli potadan kaçmak adına kadın dayanışmasını kullanıp eline geçen ilk fırsatta Atikeyi yazmasından da bahsetti. Favorim artık Atike.

- Barış'ı hiç sevmiyorum. Ne karakter, ne aşçılık olarak. Atike gibi insanlara daha fazla ihtiyacımız var bu yarışmada.