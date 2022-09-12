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Masterchef 68.bölüm full izle | Masterchef Türkiye 68.bölümde kim elendi? Dilan mı Vural mı elendi?

Masterchef 68.bölüm full izlemek isteyenler için haberin detaylarını derledik. Masterchef Türkiye 68.bölümde kim elendi? Dilan mı Vural mı elendi? Heyecanla takip edilen Masterchef yarışmasının eleme turu yapıldı. Son üç isim Vural, Dilan ve Melih oldu. Peki ama kim elendi? Masterchef Türkiye 68.bölüm tek parça youtube izle!

2 Gün Önce
2022-09-12 16:07:38
Masterchef 68.bölüm full izle | Masterchef Türkiye 68.bölümde kim elendi? Dilan mı Vural mı elendi?

Masterchef 68.bölüm full izlemek isteyenler için haberin detaylarını derledik. Masterchef Türkiye 68.bölümde kim elendi? Dilan mı Vural mı elendi? Heyecanla takip edilen Masterchef yarışmasının eleme turu yapıldı. Son üç isim Vural, Dilan ve Melih oldu. Peki ama kim elendi? Masterchef Türkiye 68.bölüm tek parça youtube izle!

Masterchef 68.bölüm full izle

TV8 ekranlarında her akşam yayınlanan Masterchef yarışmasının eleme gecesi olan 68. bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkan yarışmacılar eleme turunda yarıştı.

Masterchef Türkiye 68.bölümde kim elendi?

Şef tabağı yapılan ikinci elemelerde Vural, Dilan ve Melih yarıştı. Yarışmanın sonuncusu Dilan oldu ve 68.bölümde yarışmaya veda etti.

Masterchef Türkiye yeni yarışmacı kim?

Yedeklerden yarışmaya hak kazanan isim ise Atike oldu. Dilan'ın yarışmadan ayrıldığı haftada Atike yarışacak.

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