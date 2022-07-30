Masterchef 24. bölüm tek parça izle | Masterchef 24. bölümde kimler elendi, etabı kimler geçti?

Masterchef 24. bölüm tek parça izle | En sevilen yarışmalardan biri olan Masterchef'in yeni bölümünde birçok isim yarıştı. Masterchef 2022 sezonu bir hayli hızlı geçiyor. Yarışmanın 24. bölümünde yarışan isimler; Abdullah Tarık, Göktuğ, Büşra, Gülcan, Serhan, Kaan, Alis, Fatma Nur, İsmail, Veysel, Ayaz, Büşra oldu. Peki Masterchef 24. bölümde kimler elendi, etabı kimler geçti? İşte detaylar...

En sevilen yarışmalardan biri olan Masterchef'in yeni bölümünde birçok isim yarıştı. Masterchef 2022 sezonu bir hayli hızlı geçiyor. Yarışmanın 24. bölümünde yarışan isimler; Abdullah Tarık, Göktuğ, Büşra, Gülcan, Serhan, Kaan, Alis, Fatma Nur, İsmail, Veysel, Ayaz, Büşra oldu. Peki Masterchef 24. bölümde kimler elendi, etabı kimler geçti? İşte detaylar...

Masterchef 24. bölüm tek parça izle

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Masterchef 24. bölümde kimler elendi, etabı kimler geçti?

İlk olarak; Abdullah Tarık, Göktuğ, Büşra üçlüsü hasanpaşa köfte için yarıştı. Yarışı Göktuğ kazandı.

İkinci grupta; Gülcan, Serhan, Kaan üçlüsü çökertme kebabı için yarıştı. Bu yarışı da Kaan kazandı.

Üçüncü grupta; Alis, Fatma Nur, İsmail üçlüsü balık çorbası için yarıştı. En güzel balık çorbasını Fatma Nur yaparak kazandı.

Son olarak; Veysel, Ayaz, Büşra üçlüsü sac tava ve lavaş için yarıştılar. Bu etabın kazananı da Ayaz oldu.