Masterchef jürileri kaç para alıyor? Masterchef sunucuları ne kadar kazanıyor?

Masterchef jürileri kaç para alıyor? En çok izlenen yarışmaların başında gelen Masterchef, yeniden başladı. Yeni sezonda merakla takip edilen yarışmanın en merak edilen tarafı, şeflerin maaşı oldu. Peki Masterchef sunucuları ne kadar kazanıyor? İşte detaylar...

En çok izlenen yarışmaların başında gelen Masterchef, yeniden başladı. Yeni sezonda merakla takip edilen yarışmanın en merak edilen tarafı, şeflerin maaşı oldu. Peki Masterchef sunucuları ne kadar kazanıyor? İşte detaylar...

Masterchef jürileri kaç para alıyor?

MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu'nun bölüm başı 50-60 bin TL aldığı iddia ediliyor.

Masterchef saat kaçta yayınlanıyor?

Masterchef her akşam Tv8 ekranlarında saat 20.00'da yayınlanıyor. Aynı zamanda youtube kanalında da verilen bölümler her sabah saat 08.30'da tekrar olarak yayınlanıyor.

Masterchef yarışmacıları ne kadar kazanıyor?

MasterChef Türkiye yarışmasında zaman zaman para ödüllü etkinlikleri düzenleniyor. Bu yarışmalarda birinci olan isimler genelde 25 bin lira para ödülünü almaya hak kazanıyor. Bu yıl ödülün artması bekleniyor.