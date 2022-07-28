Masterchef 22. bölüm full izle | Youtube Masterchef 22.bölüm tek parça izle | Masterchef 3'lü elemelerde kimler elendi?

Masterchef 22. bölüm full izle | Adeta tüm Türkiyeyi kasıp kavuran Masterchef yarışmasının üçlü elemelerine geçildi. Son bölümü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler link araştırmasına başladı. Peki son bölümde Masterchef 3'lü elemelerde kimler elendi? Youtube Masterchef 22.bölüm tek parça izle...

Adeta tüm Türkiyeyi kasıp kavuran Masterchef yarışmasının üçlü elemelerine geçildi. Son bölümü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler link araştırmasına başladı. Peki son bölümde Masterchef 3'lü elemelerde kimler elendi? Youtube Masterchef 22.bölüm tek parça izle...

Masterchef 22. bölüm full izle

Masterchef yarışmasının 22.bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Masterchef 3'lü elemelerde kimler elendi?

Masterchef 2022 yarışmasının 22. bölümünde;

- İlk olarak; Şirin, Rukiye, Serkan üçlüsü alluciye ve bulgur pilavı için yarıştı. Yarışmayı Rukiye kazandı ve bir sonraki tura geçti.

- İkinci olarak; Tolga, Tarık, Oğuzcan üçlüsü künefe tatlısı için yarıştı. Üçlüden Tarık ve Oğuzcan elendi ve Tolga bir sonraki tura geçti.

- Üçüncü olarak; Pınar, Cansu, Büşra üçlüsü Fransız yemeği olan ratatuy için yarıştı. Ratatuyu en iyi yapan kişi Büşra oldu ve yeni tura adım attı.

- Son olarak; Alper, Burak, Onurhan üçlüsü düğün çorbası için yarıştı. Burak en güzel düğün çorbasını yaptı ve 16'lı elemeye geçti.