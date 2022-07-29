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Masterchef 23.bölüm izle | Masterchef 23. bölüm üçlü elemelerde kimler elendi?

Masterchef 23.bölüm izle | Masterchef'in üçlü elemelerine gelindi. Yarışmanın bölümlerinde kimlerin elendiği ve yapılan yemekler internet üzerinden araştırılıyor. Masterchef 23. bölüm üçlü elemelerde kimler elendi? İşte detaylar...

5 Saat Önce
2022-07-29 10:12:25
Masterchef 23.bölüm izle | Masterchef 23. bölüm üçlü elemelerde kimler elendi?

Masterchef'in üçlü elemelerine gelindi. Yarışmanın bölümlerinde kimlerin elendiği ve yapılan yemekler internet üzerinden araştırılıyor. Masterchef 23. bölüm üçlü elemelerde kimler elendi? İşte detaylar...

Masterchef 23.bölüm izle

Masterchef 23.bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Masterchef 23. bölüm üçlü elemelerde kimler elendi?

Cenkay, Tayfur, Sercan üçlüsü rizotto için yarıştı. Yarışmanın kazananı Cenkay oldu.

Fulya, Mertcan, Birlenty üçlüsü panna cotta için yarıştılar. Panna Cottayı hiçbir yarışmacı çıkaramadı ve hepsi elendi.

Burak, İrem, Nuray üçlüsü deniz ürünleri pilaki için yarıştılar. Burak diğer arkadaşlarını eleyerek bir üst tura geçti.

Gülistan, Şule, Ruken üçlüsü hünkar beğendi için yarıştı. Gülistan çift tadım yaparak ilk etapta elendi ve Şule kazandı.

Uğurcan, Cihan, İbrahim üçlüsü ciğerli taze kabak çorbası için yarıştı. Cihan istenmeyen ürün yaptığı için direkt elendi ve İbrahim kazandı.

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