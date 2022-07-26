Masterchef 2022 Mustafa elendi mi? Mustafa Çelik 3'lü turda elendi mi? Masterchef Mustafa ve Barış turu geçti mi?

Masterchef 2022 Mustafa elendi mi? Sevilen yarışma Masterchef'in yeni bölümünde yarışan Mustafa Çelik merak konusu oldu. Aynı restoranda çalıştığı arkadaşı ile yarışmaya katılan Barış sayesinde Mustafa'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki ama Masterchef 20.bölümde neler oldu, son bölümde neler yaşandı?

Sevilen yarışma Masterchef'in yeni bölümünde yarışan Mustafa Çelik merak konusu oldu. Aynı restoranda çalıştığı arkadaşı ile yarışmaya katılan Barış sayesinde Mustafa'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki ama Masterchef 20.bölümde neler oldu, son bölümde neler yaşandı?

Masterchef 2022 Mustafa elendi mi?

20.bölümde Barış ile konuşan şeflerin sorusu üzerine Mustafa'nın kim olduğu merak edildi.

Mustafa, Görkem ve İbrahim üçlüsünün eleme yemeği churros oldu. Üçlüden churrosu en iyi yapan isim Görkem oldu ve Mustafa elendi.

20. bölümde Barış ne yaptı?

Sefa, Barış ve Şükrü üçlüsüne eleme tarifi olarak Creme brulee geldi.

Barış turu geçti mi elendi mi?

Sefa, Barış ve Şükrü üçlüsünün yapmış olduğu creme brulee yarışını kazanan Barış oldu ve diğer tura geçmeye hak kazandı.