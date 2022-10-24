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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Masterchef 109. bölümde kim elendi? Masterchef 109.bölüm izle

Masterchef 109. bölümde kim elendi? Masterchef 109.bölüm izle

Masterchef 109. bölümde kim elendi? Pazar günleri eleme yapılan Masterchef yarışmasında bu hafta yine bi isim elendi. Tayfun Atike ve Fatmanur elenmemek için ter döktü. Peki ama son bölümde kim elendi? Masterchef 109.bölüm izle.

3 Gün Önce
2022-10-24 00:17:00
Masterchef 109. bölümde kim elendi? Masterchef 109.bölüm izle

Masterchef 109. bölümde kim elendi? Pazar günleri eleme yapılan Masterchef yarışmasında bu hafta yine bi isim elendi. Tayfun Atike ve Fatmanur elenmemek için ter döktü. Peki ama son bölümde kim elendi? Masterchef 109.bölüm izle.

Masterchef 109. bölümde kim elendi?

Yarışmacılar eleme için reyhan ve fesleğen den oluşan tabaklar yaptılar.

Elemeyi geçen ilk üçlü

Eleme etabının ilk geçen ismi Metin oldu. Ardından Gamze ve Tolga eleme potasından çıktı.

Bu nedenle son üçe; Atike Fatmanur ve Tayfun kaldı.

Elemede son üçlü

İkinci etap için Danilo şefin Raviolone tabağı için yarışıldı. 2. etapta bütün yarışmacılar sorunsuz olarak tabaklarını çıkardı.

Elenen isim

Şefin tabağına en yakın yemeği yapan isim Tayfun oldu. Sona kalan Fatmanur ve Atike ikilisinden elenen isim Atike oldu.

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