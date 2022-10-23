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Masterchef 108. bölüm izle | Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Döner yarışmasını hangi takım kazandı?

Masterchef 108. bölüm izle | Çarşamba günleri haricinde her gün yayınlanan Masterchef yarışmasının yeni bölümü, ödül oyunuydu. Kazanan takıma dışarıda yemek ödülü ve bir kişiye de 5 bin TL verildi. Peki Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Döner yarışmasını hangi takım kazandı? İşte detaylar...

4 Gün Önce
2022-10-23 15:00:17
Masterchef 108. bölüm izle | Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Döner yarışmasını hangi takım kazandı?

Masterchef 108. bölüm izle | Çarşamba günleri haricinde her gün yayınlanan Masterchef yarışmasının yeni bölümü, ödül oyunuydu. Kazanan takıma dışarıda yemek ödülü ve bir kişiye de 5 bin TL verildi. Peki Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Döner yarışmasını hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Döner yarışmasını hangi takım kazandı?

Masterchef'in 108. bölümünde ödül oyunu için yarışıldı. Takımların ödül için döner takması istendi. Her iki takımda dışarıda yemek yeme ödülü adına dönerleri taktı ve yarışmayı başarıyla sonlandırdı.

Kazanan takım

En iyi döner takan ve yarışmayı kazanan kırmızı takım oldu.

Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

Kırmızı takımın kendi içerisinde yapmış olduğu ödül oyunun kazananı ise Barış oldu. Barış, 50.000 TL'lik ödülü arkadaşlarıyla paylaşacağını belirtti.

Masterchef 108. bölüm izle

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