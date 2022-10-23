Masterchef Büşra yarışmadan mı çekilecek? Büşra Zambak Masterchef'ten ayrıldı mı?

Masterchef Büşra yarışmadan mı çekilecek? Masterchef yarışmasının sevilen üyesi Büşra Zambak için, yarışmayı bırakacağı iddia edildi. Peki Büşra Zambak Masterchef'ten ayrıldı mı? İşte detaylar...

Masterchef Büşra yarışmadan mı çekilecek? Masterchef yarışmasının sevilen üyesi Büşra Zambak için, yarışmayı bırakacağı iddia edildi. Peki Büşra Zambak Masterchef'ten ayrıldı mı? İşte detaylar...

Masterchef Büşra yarışmadan mı çekilecek?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışması üyesi Büşra Zambak'ın yarışmadan çekileceği iddia edildi. Bir yakınının kanseri olduğunu öğrenen yarışmacının üzüntülü olduğu belirtildi.

Acun medya Zambak'a acı haberi iletti ve sevenleri "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre Acun Ilıcalı Büşra için özel jet tutturduğu ve duruma en hafif şekilde atlatması için yardım ettiği belirtildi.

Büşra Zambak Masterchef'ten ayrıldı mı?

Büşra'nın üzen haberinden sonra yarışmadan çekilip çekilmeyeceği merak konusu haline geldi. Fakat henüz bir açıklama yapılmadı. Bu soru yarışmanın bir sonraki bölümünde yanıt bulmuş olacak.