Çarşamba akşamları Masterchef yok mu? Masterchef çarşamba akşamı yayınlanmayacak mı?

Çarşamba akşamları Masterchef yok mu? Her akşam yayınlanan Masterchef yarışması bu akşam yayınlanmadı. Yarışmanın sevenleri nedenini araştırmaya başladı. TV8'de neden Tuzak dizisi var? Masterchef çarşamba akşamı yayınlanmayacak mı?

Çarşamba akşamları Masterchef yok mu? Her akşam yayınlanan Masterchef yarışması bu akşam yayınlanmadı. Yarışmanın sevenleri nedenini araştırmaya başladı. TV8'de neden Tuzak dizisi var? Masterchef çarşamba akşamı yayınlanmayacak mı? Çarşamba akşamları Masterchef yok mu? TV8 ekranlarında reytingleri alt üst eden Masterchef yarışması her gün yayınlanıyordu. Çarşamba günü yayın akışında Masterchef'i göremeyenler nedenini araştırmaya başladı. Artık Çarşamba akşamları Tuzak dizisi yayınlanacak. Yeni başlayan dizi oldukça ilgi gördü. Dolayısıyla Masterchef bundan sonra haftada 6 gün yayınlanacak. İLİŞKİLİ HABER Masterchef 105. bölüm izle | Son bölüm Masterchef hangi takım kaybetti, dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef şampiyonları - Muzaffer Şenduran 2011 Show TV - Uğur Kardaş 2018 TV8 - Cemre Uyanık 2019 TV8 - Serhat Doğramacı 2020-21 TV8 - Eren Kaşıkçı 2021-22 TV8 Masterchef yarışması hakkında MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Ülkemizde ilk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Acun Ilıcalı sayesinde 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı. Yarışmanın 2011 jüri kadrosu, Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynardan oluşuyordu. Yarışmanın sunucusu ise Öykü Serter'di. 2018'de yayınlanan yarışmanın jüri üyeleri; Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu'ndan oluştu. Daha sonra 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı. İLİŞKİLİ HABER Somer Sivrioğlu kimdir? Şef Somer Sivrioğlu hayatı, okuduğu okullar, eşi ve yaşı .