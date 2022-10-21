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Masterchef 106. bölüm izle | Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasında bu hafta kimler var?

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasında bu hafta kimler var? Geçtiğimiz gün eleme potasına Gamze ve Tayfun gitmişti. Masterchef 106. bölümde 2 yeni isim daha potaya katıldı. Alman mutfağı için yarışan takımlar yine başa baş mücadele verdi. Masterchef 106. bölüm izle!

1 Gün Önce
2022-10-21 11:06:36
Masterchef 106. bölüm izle | Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasında bu hafta kimler var?

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasında bu hafta kimler var? Geçtiğimiz gün eleme potasına Gamze ve Tayfun gitmişti. Masterchef 106. bölümde 2 yeni isim daha potaya katıldı. Alman mutfağı için yarışan takımlar yine başa baş mücadele verdi. Masterchef 106. bölüm izle!

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef yarışmasının 106. bölümünde Alman mutfağı için yarışıldı. Her iki takımda yemeklerini tamamladı ve 3-2 kırmızı takım kaybetti.

Miso ve patlıcan etabı

Kırmızı takım yarışmacıları kendi aralarında miso ve patlıcanlı yaratıcılık yemeği için yarıştı. Yine herkes tabağını çıkardı ve en iyi tabaklar; Kıvanç, Metin, Tolga seçildi.

Dokunulmazlık oyunu

Kıvanç, Metin, Tolga üçlüsü arasından dokunulmazlığı Metin kazandı.

Potaya giden isimler

Metin pota için Atike dedi. Yarışmacıların oylarıyla Fatmanur potaya gitti.

Eleme potasında bu hafta kimler var?

Potada Tayfun, Gamze, Atike ve Fatmanur yer alıyor.

Masterchef 106. bölüm izle

Masterchef yarışmasının 106. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

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