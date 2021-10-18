You dizisinin 3. sezonu 15 Ekim cuma günü tüm dünyada yayınlanmaya başlandı. Netflix'in orijinal yapımı You, bu platformun en çok izlenen ve ne çok hayran kitlesine sahip dizileri arasında ye alıyor. You 3. sezon 1. bölümün sonunda 'Mark Blum anısına' çıkması izleyicileri meraklandırdı. Dizinin hayranları Mark Blum kimdir? You dizisinde Mark Blum (Mr. Mooney) kim? sorularını sormaya başladı. İşte Mark Blum'un hayatı ve biyografisi...

You dizisinin 3. sezonu 15 Ekim cuma günü tüm dünyada yayınlanmaya başlandı. Netflix'in orijinal yapımı You, bu platformun en çok izlenen ve ne çok hayran kitlesine sahip dizileri arasında ye alıyor. You 3. sezon 1. bölümün sonunda "Mark Blum anısına" çıkması izleyicileri meraklandırdı. Dizinin hayranları Mark Blum kimdir? You dizisinde Mark Blum (Mr. Mooney) kim? sorularını sormaya başladı. İşte Mark Blum'un hayatı ve biyografisi...

You'nun 3. sezonun ilk bölümü Mark Blum'a adandı. İzleyiciler de Mark Blum'un kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Mark Blum You dizisinde çok önemli bir karakteri canlandırıyordu. Geçtiğimiz yıl yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Mark Blum kimdir?

Mark Blum 14 Mayıs 1950 yılında dünyaya geldi. Mark Blum Amerikalı aktör. Mark Blum You dizisinde Ivan Mooney (Mr. Mooney) karakterini canlandırıyordu.

Mark Blum 25 Mart 2020'de hayatını kaybetti.

Blum 1987'de yan rollerden birinde yer aldığı televizyon dizisi; Sweet Surrender ile oyunculuğa başladı. Yer aldığı televizyon prodüksiyonları; 1990'da Capital News, 1997'de Frasier ve 1999'da NYPD Blue ile tanındı. Ayrıca 2014'ten 2018'e kadar Mozart in the Jungle adlı yapımda görüldü

1988-1989 sezonunda Playwrights Horizons yapımı Albert Innaurato'nun yazdığı Al karakterine hayat verdiği tiyatro oyunu Gus and Al ile "Obie Ödülü" sahibi oldu.[3]

Blum son olarak 2018'de Lifetime kuşağında yayımlanan gerilim türünde televizyon dizisi Ivan Mooney karakterini canlandırdığı You ile ekranlara gelmiştir.[4]

Blum 25 Mart 2020'de New York'ta kaptığı COVID-19 virüsüne bağlı 2019-20 koronavirüs salgını esnasında 69 yaşında ölmüştür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.