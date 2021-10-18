DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sedat Peker hakkında flaş gelişme
Özdemir Bayraktar kimdir? Özdemir Bayraktar'ın hayatı ve biyografisi...
Ütopik hayal gerçekleşiyor: ‘Uçan taksi’ için tarih verildi
Selçuk Bayraktar'ın acı günü! Özdemir Bayraktar vefat etti
Muz, dalında 6 lira rafta 15 lira
Elon Musk'ın şirketi uçuşa geçti
Yunanistan'da Müslümanlara büyük zulüm: 'Bizi başsız, kıblesiz, kitapsız bırakmak istiyorlar'
''Kaloriferini yakmayan komşuya dava açma hakkı var''
'Yeniden Refah Partisi ilk seçimde yanardağ gibi patlayacak'
Türkiye'nin ilk silah test merkezi kuruluyor
Geç yapılan başvuru işsizlik maaşını azaltır mı?
Washington'da şok etkisi oluşturdu! ABD çaresiz
2021’in en değerli 10 markası
You 4. sezon ne zaman çıkacak? You yeni sezon başlayacak?
Scotty maaşları ne kadar? Scotty kurye maaşı ne kadar 2021

TIMETURK / EKONOMİ / Bakan Yanık duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Yanık duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963 milyon 172 bin TL 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerini hesaplara yatırıyoruz' dedi.

5 Saat Önce
2021-10-18 09:23:40
Bakan Yanık duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "'Evde Bakım Yardımı' ödemelerini hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu, 'Evde Bakım Yardımı' kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlattı.

VİZYONUMUZ AİLE ODAKLI SOSYAL HİZMET

Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz.Aileleri yanında kalan engellilere ise gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" diye konuştu.

530 BİN VATANDAŞA 'EVDE BAKIM YARDIMI'

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa 'Evde Bakım Yardımı' yapıldığını belirten Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 963 milyon 172 bin TL 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerini hesaplara yatırıyoruz" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş