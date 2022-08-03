Locke and Key 4. sezon ne zaman? Locke Key 4. sezon çıkacak mı? Locke Key yeni sezon ne zaman başlayacak? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen fantastik dizileri arasında yer alan Loce and Key'in yeni sezonu merakla bekleniyordu. 3. sezonda yeni bölümleri ile izleyicisi ile buluşan dizi her zamankinden daha heyecanlı olacak. Dizinin son sezonunu bir oturuşta bitirenler yeni 4. sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Locke and Key hayranlarını üzecek olan gelişme geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.

Locke and Key 4. sezon ne zaman? Locke Key 4. sezon çıkacak mı? Locke Key yeni sezon ne zaman başlayacak? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen fantastik dizileri arasında yer alan Loce and Key'in yeni sezonu merakla bekleniyordu. 3. sezonda yeni bölümleri ile izleyicisi ile buluşan dizi her zamankinden daha heyecanlı olacak. Dizinin son sezonunu bir oturuşta bitirenler yeni 4. sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Locke and Key hayranlarını üzecek olan gelişme geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu.

Netflix birbirinden etkileyici fantastik dizilere son zamanlarda büyük önem veriyor. Fantastik dizi tutkunlarının da yakından takip ettiği Locke and Key dizisinin de yeni sezon bölümleri merakla bekleniyordu. Locke and Key 10 Ağustos'ta Netflic platformunda tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de yayına girecek. 10 bölümden oluşması beklenen dizinin 4. sezonunun olup olmayacağı merak edliyor. işte Locke and Key 4. sezona dair detaylar...

Locke and Key 4. sezon ne zaman?

Carlton Cuse, Meredith Averill ve Aron Eli Coleite tarafından geliştirilen, Joe Hill ve Gabriel Rodriguez'in aynı adlı çizgi roman serisine dayanan bir Amerikan fantezi korku drama televizyon dizisi Locke & Key'in yeni sezonu olup olmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Locke and Key dizisinin 4. sezonu ne yazık ki olmayacak. Dizi 3. sezon son bölüm ile Netflix'e veda ediyor. Anahtarların sihirli dünyası final sezonu 10 Ağustos'ta yayına girecek.

Locke Key 4. sezon çıkacak mı?

İlk bölümü 7 Şubat 2020'de Netflix'te yayınlanan ve Netflix'in en çok sevilen dizileri arasında yer alan Locke Key2in 4. sezon çekimleri yapılmayacak. Dizi 3. sezonu ile final yapacak ve ekranlara veda edecek. Dizinin finalinde izleyenler anahtarların sihrli dünyasında nasıl bir son olacağını merakla bekliyor. Joe Hill ve Gabriel Rodríguez'in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan dizinin 4. sezonu ekranlara gelmeyecek.

Locke & Key Konusu nedir?

Rendell Locke, eski öğrencisi Sam Lesser tarafından öldürüldükten sonra, karısı Nina, üç çocuğu Tyler, Kinsey ve Bode ile Seattle'dan Matheson, Massachusetts'e taşınmaya ve Rendell'in ailesinin evi olan Keyhouse'a yerleşmeye karar verir. Çocuklar çok geçmeden evin her yerinde, sihirli yollarla çeşitli kapıların kilidini açmak için kullanılabilecek bir dizi gizemli anahtar keşfederler. Ancak kısa süre sonra, kendi kötü amaçları için anahtarları arayan şeytani bir varlığın farkına varırlar. Dodge adı verşlen bu gizemli kişiyle savaşan aile bu savaştan galip çıkabilecek mi?

Locke ve Key oyuncuları kimler?

Darby Stanchfield: Locke ailesinin reisi Nina Locke rolünde

Connor Jessup: Locke ailesinin en büyük oğlu Tyler Locke rolünde

Emilia Jones: Locke ailesinin ortanca çocuğu ve tek kızı Kinsey Locke rolünde

Jackson Robert Scott: Locke ailesinin en küçük oğlu Bode Locke rolünde

Petrice Jones: Matheson Akademisi'nde bir İngiliz öğrenci

Echo / Dodge: Laysla De Oliveira ve Griffin Gluck, şeytani bir varlık olduğu ortaya çıkan Keyhouse'un "iyi hanımefendisi"