Kuruluş Osman 92. bölüm izle Atv | Youtube Kuruluş Osman son bölüm izle (92.bölüm) | Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça full HD izle

Kuruluş Osman 92. bölüm izle Atv | Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümü 'Osman Bey, Nikola’ya karşılık İnegöl’ü istiyor' başlığıyla paylaşıldı. Peki ama Kuruluş Osman 92. bölümde neler yaşandı? Youtube Kuruluş Osman son bölüm yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça full HD izle...

Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümü "Osman Bey, Nikola'ya karşılık İnegöl'ü istiyor" başlığıyla paylaşıldı. Peki ama Kuruluş Osman 92. bölümde neler yaşandı? Youtube Kuruluş Osman son bölüm yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm tek parça full HD izle...

Kuruluş Osman 92. bölüm izle Atv

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

KURULUŞ OSMAN'IN 92. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLA!

Youtube Kuruluş Osman son bölüm izle

Sevilen dizi Kuruluş Osman, henüz Youtube resmi kanalında tek parça yayınlanmadı.

Kuruluş Osman 92. bölümde neler yaşandı?

Osman Bey Nikola'ya karşılık İnegöl'ü istiyor

Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir. Herkes Nikola'nın acı ölümünü beklerken, Osman Bey onu öldürmez. Nikola esir edilerek Kayı obasına götürülür. Osman Bey'in yeni planı ne olacaktır? Karanlığın elçisi Usta Arius ve Bizans Komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir. Osman Bey, Nikola'ya karşılık, İnegöl kalesini istemektedir. Usta Arius ve Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim edecek midir?

Bala ve Malhun hatun el ele fetih hazırlıkları yapıyorlar

İnegöl'ün fethedileceği haberi dalga dalga yayılmış, Kayı obasını fetih heyecanı sarmıştır. Bala Hatun önderliğinde Bacıyanlar pusatlarını kuşanırlar. Malhun Hatun'un topladığı hatunlar ise cenk sürerken, arkada orduya lazım olacak malzeme ve levazımları toparlarlar. Günüz Bey'de, İnegöl surlarını dövecek mancınıkların başında olacaktır. Bütün Alplar, Osman Bey'in buyruğuna dikkat kesilmiştir. Tek gerçek ise artık fetih vaktidir.

Tekfur Kosses kendisini sorguluyor

Tekfur Kosses'in yaraları iyileşirken, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın sohbetlerinden de nasiplenir. Tekfur Kosses, yıllar sonra ilk defa kendisini, yaptıklarını sorgulamaya başlar. Tekfur Kosses'in inanç dünyasında bir değişim mi yaşanmaktadır?

Usta Arius'un maskesi düşüyor

Usta Arius, Kayı obasındaki casusu Barkın'ı kullanarak şartları kendi lehine çevirmek ister. Artık maskenin düşme vakti gelmiştir. Ardı ardına kurduğu oyunların sonuna gelen karanlığın elçisi Usta Arius, Osman Bey'in eline düşer. Osman Bey, maskenin ardında kimin olduğunu öğrenince ne yapacaktır?