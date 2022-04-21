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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kuruluş Osman 91. bölüm full izle | Atv Kuruluş son bölüm Youtube'dan izle | Kuruluş Osman yeni bölüm (91.bölüm) konusu

Kuruluş Osman 91. bölüm full izle | Atv Kuruluş son bölüm Youtube'dan izle | Kuruluş Osman yeni bölüm (91.bölüm) konusu

Kuruluş Osman 91. bölüm full izle | Sevilen tarihi dizilerin başında gelen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyiciye sahip olan dizinin son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman son bölüm youtubeda yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm (91.bölüm) konusu...

1 Saat Önce
2022-04-21 00:51:09
Kuruluş Osman 91. bölüm full izle | Atv Kuruluş son bölüm Youtube'dan izle | Kuruluş Osman yeni bölüm (91.bölüm) konusu

Sevilen tarihi dizilerin başında gelen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyiciye sahip olan dizinin son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman son bölüm youtubeda yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm (91.bölüm) konusu...

Kuruluş Osman 91. bölüm full izle

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü olan 91. bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 91. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Kuruluş Osman yeni bölüm (91.bölüm) konusu

Osman Bey Bilecik'i fethetmek istiyor

Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey ve Hatunları düğün davetlisi kisvesiyle kaleye girerler. Niyetleri Bilecik'i fethetmektir fakat hesap etmedikleri bir şey vardır. Osman Bey tekfurların oyununa nasıl karşı koyacaktır? Orhan ve Alaeddin'in Bilecik'te esir tutulduğunu bilen Bala Hatun ve Malhun Hatun çocuklarının yerini bulabilecek midir?

Barkın'ın Söğüt'ü işgal planı

Kayı Obası yüreği ağzında, çocuklardan ve Osman Bey'den gelecek iyi haberleri beklerken Barkın ise Söğüt'ü ele geçirmek için kendi oyununu kurmaya çalışır. Barkın'ın hain planı nedir?

Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elindeki büyük koz

Bilecik tekfuru Justinyanus, Yarhisar'dan gelecek olan düğün kafilesini büyük bir heyecanla beklemektedir. Gelinin gelmesini bekleyen tekfur büyük bir şok yaşar. Osman Bey ve Alpları Bilecik'i fethetmeye gelmiştir fakat Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elinde büyük bir koz vardır. Orhan ve Alaeddin! Osman Bey çocukları için fütuhattan vazgeçecek midir?

Atv Kuruluş son bölüm Youtube'dan izle

Kuruluş Osman dizisinin son bölümü henüz youtube resmi kanalında tek parça olarak yayınlanmadı. Diziyi izlemek için yukarıdaki linke tıklayabilir ya da youtube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

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