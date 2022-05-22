Kasaba Doktoru 7. bölüm izle | Kasaba Doktoru yeni bölüm (7.bölüm) full izle youtube

Kasaba Doktoru 7. bölüm izle | Sevilen uyarlama dizi Kasaba Doktoru'nun yeni bölümü izleyicisiyle cuma akşamı buluştu. Diziyi izleyemeyenler link araştırmalarına başladı. Peki Kasaba Doktoru 7.bölümde neler yaşandı? Kasaba Doktoru yeni bölüm full izle youtube...

Sevilen uyarlama dizi Kasaba Doktoru'nun yeni bölümü izleyicisiyle cuma akşamı buluştu. Diziyi izleyemeyenler link araştırmalarına başladı. Peki Kasaba Doktoru 7.bölümde neler yaşandı? Kasaba Doktoru yeni bölüm full izle youtube...

Kasaba Doktoru 7. bölüm izle

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Kasaba Doktoru yeni bölüm özeti

Büyük stres altında devam eden ameliyatta tecavüzcü olduğu anlaşılan hasta felç kalınca akıllarda Hakan'ın yanlış bir operasyon yaptığına dair soru işaretleri oluşur. Berk, Yalçın'a ameliyat ile ilgili bir detayı anlatınca Yalçın'ın eline büyük bir koz geçer. Yalçın, Leyla'yı ve Hakan'ı soruşturmak için Uluçınar'a müfettiş gönderir. Ömer, Leyla'yı kurtarmak için bir hamle yapar; ama bu Hakan'ın tüm planlarını alt üst eder. Hakan meslekten el çektirilir. Leyla psikolojik teste dayanamaz ve istifasını vermek zorunda kalır.

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