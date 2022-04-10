Kasaba Doktoru dizisi ilk bölümüyle büyük merak uyandırdı. Sosyal medyada da ses getiren Kasaba Doktoru dizisinin uyarlama olduğu konuşuluyor. Peki Kasaba Doktoru uyarlama mı? Kasaba Doktoru oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru konusu ne? İşte detaylar...

Kasaba Doktoru dizisi ilk bölümüyle büyük merak uyandırdı. Sosyal medyada da ses getiren Kasaba Doktoru dizisinin uyarlama olduğu konuşuluyor. Peki Kasaba Doktoru uyarlama mı? Kasaba Doktoru oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru konusu ne? İşte detaylar...

Kasaba Doktoru konusu

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

Kasaba Doktoru uyarlama mı?

Kasaba Doktoru dizisi Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic'ten uyarlama bir dizidir. Başrollerinde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever gibi oyuncuların yer aldığı dizinin senaristliğini İlker Aslan ve Barış Erdoğan üstleniyor.

Kasaba Doktoru oyuncuları kimler?

Kasaba Doktoru dizisinin oyuncuları ve canlandırdığı karakterler;

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu

Kasaba Doktoru ilk bölümde neler oldu?

Ömer'in babası yaralı olarak geldiği Özel Gümüşok Hastanesi'nde vefat eder. Ömer bu vefattan hastaneyi sorumlu tutar ve kendince hesap sormaya kalkar. Hakan Hoca'nın zamanında müdahalesiyle de hayatı değişir… ünlü doktor ve cerrahlarını barındıran bu hastanede kendini kanıtlamak için bir mücadelenin içine girer.

Özellikle de Dr. Leyla bu başarılı doktorlar içinde hem zekası, hem cesareti hem de hünerli elleriyle yıldız gibi parlamaktadır. İlk günlerde Leyla'yla yıldızı hiç barışmayan Ömer, günler geçtikçe Leyla'nın büyüsüne kapılmaktan kendini alamaz. Fakat Leyla ortadan kaybolur, ondan hiçbir şekilde haber alamaz.

Özel Gümüşok Hastanesi cerrahi bölümünde kendisine bir yer edinmeye çalışan Ömer, aradan geçen beş yıl sonra, girdiği bir ameliyatta hastasını kaybetmesinin ardından, kendisini İstanbul'dan uzak bir yerde bir belde hastanesi olan Özel Uluçınar Hastanesi'nde bulur. Bu hastaneden bir an önce kurtulmaya çalışan Ömer'in yolu, Hakan Hoca ile kesişecektir. .