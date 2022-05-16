Kasaba Doktoru 6.bölüm izle | Youtube Kasaba Doktoru 6. bölüm son bölüm izle | Kasaba Doktoru TRT 1 yeni bölüm

Kasaba Doktoru 6.bölüm izle | Çok kısa sürede çok büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sevilen Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin 6. bölümü internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Peki ama son bölüm youtubeda yayınlandı mı? Youtube Kasaba Doktoru 6. bölüm son bölüm izle...

Çok kısa sürede çok büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sevilen Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin 6. bölümü internet üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Peki ama son bölüm youtubeda yayınlandı mı? Youtube Kasaba Doktoru 6. bölüm son bölüm izle...

Kasaba Doktoru 6.bölüm izle

Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü olan 6. bölümü seyretmek için TIKLAYINIZ...

Youtube Kasaba Doktoru 6. bölüm son bölüm izle

Dizinin 6. bölümünü tek parça youtubedan izlemek için yukarıda yer alan bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır.

Kasaba Doktoru son bölümde neler yaşandı?

Yalçın'ın Erol'un ameliyatını bahane ederek Uluçınar'a ekip göndermesi başta Mine olmak üzere herkesin huzurunu kaçırır. Kaçınılmaz bir savaşın içine çekildiğini fark eden Hakan, oyunu kuralına göre oynamaya karar verir.

Ömer annesiyle ilgili aldığı haberi Leyla ile paylaşınca aralarındaki buzlar erimeye başlar. Hastanede kendisine muhbir bulan Bülent ise ekibini genişletme ve Hakan'ı yalnızlaştırma planını uygulamaktadır. Bülent'in ekibinden Bahar Hemşire, Leyla'nın travmasının üzerine gider. Berk ise babasını kurtardığı için kendisine minnettar olan Sevil'i Leyla hakkında bilgi almak için kullanır.

Mine, Hakan'ı korumak için kendisiyle görüşmek isteyen Yalçın'la gizlice buluşur; ancak bir düşman tarafından izlendiğinin farkında değildir. Yalçın başta Leyla olmak üzere herkesi kendi tarafına çekebilmek için koz toplamaktadır. Tüm bunlar olurken bütün gün hastanede gezen şüpheli bir şahıs herkesin hayatını tehlikeye atacaktır.