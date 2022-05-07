Kasaba Doktoru 5.bölüm izle Youtube | Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça full Hd izle | Kasaba Doktoru son bölüm (5.bölüm) seyret

Kasaba Doktoru 5.bölüm izle Youtube | TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kasaba Doktoru'nun yeni bölümü, bayram engeline takılmadan izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümü Youtubeda aratılıyor. Peki Kasaba Doktoru son bölümde neler yaşandı? Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça full Hd izle...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kasaba Doktoru'nun yeni bölümü, bayram engeline takılmadan izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümü Youtubeda aratılıyor. Peki Kasaba Doktoru son bölümde neler yaşandı? Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça full Hd izle...

Kasaba Doktoru 5.bölüm izle youtube

Resmi Youtube kanalında yayınlanan Kasaba Doktoru dizisinin 5.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Son bölümde neler yaşandı?

Ömer, Yalçın tarafından bir seçim yapmaya zorlanır. Gümüşokluların sürekli hastaneye gelip gitmesi Ömer ile Hakan arasında kriz yaşanmasına sebep olur.

Hakan, Yalçın'ın oynadığı oyununun farkındadır. Erol ile ameliyatı üzerinden bir pazarlığa oturan Hakan, hastanenin rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi projesini öğrenince işin rengi değişir. Diğer yanda hemşire Sevil'in babası rahatsızlanır. Gümüşok ekibiyle hastaneye gelen Berk, Sevil'in babasının ameliyatına girmek durumunda kalır. Hakan'ı aramaya çıkan Mine ise onu Arzu ile görünce geçmişteki kötü anıları canlanır ve ikilinin arası açılır.