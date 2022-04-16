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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kasaba Doktoru 2. bölüm izle | Youtube Kasaba Doktoru yeni bölüm full izle | Kasaba Doktoru hangi diziden uyarlama?

Kasaba Doktoru 2. bölüm izle | Youtube Kasaba Doktoru yeni bölüm full izle | Kasaba Doktoru hangi diziden uyarlama?

Kasaba Doktoru 2. bölüm izle | TRT 1 ekranlarında 2. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü oldukça heyecan vericiydi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında da dizi için 'Kasaba Doktoru hangi diziden uyarlama?' sorusu yanıt bekliyor. Peki ama 2. bölümde neler oldu? Youtubeda Kasaba Doktoru'nun son bölümü yayınlandı mı? Youtube Kasaba Doktoru yeni bölüm full izle...

1 Saat Önce
2022-04-16 23:23:20
Kasaba Doktoru 2. bölüm izle | Youtube Kasaba Doktoru yeni bölüm full izle | Kasaba Doktoru hangi diziden uyarlama?

TRT 1 ekranlarında 2. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü oldukça heyecan vericiydi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında da dizi için 'Kasaba Doktoru hangi diziden uyarlama?' sorusu yanıt bekliyor. Peki ama 2. bölümde neler oldu? Youtubeda Kasaba Doktoru'nun son bölümü yayınlandı mı? Youtube Kasaba Doktoru yeni bölüm full izle...

Kasaba Doktoru 2. bölüm izle

'Ömer hastaneden ayrılacak mı?' sorusuyla yayınlanan Kasaba Doktoru'nun 2. bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

KASABA DOKTORU 2. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Kasaba Doktoru yeni bölümde neler olacak?

Hakan acile getirilen Leyla'yı derhal ameliyata alır. Operasyona giren Ömer aşık olduğu kadının sakat kalmaması için çabalarken, Hakan Hoca'nın ne kadar mahir bir cerrah olduğuna şahit olur. Sadece o değil beğenmediği bu hastanedeki tüm çalışanlarda Hakan'a muntazam şekilde ayak uydurmaktadır.

Ameliyatı başarılı geçen Leyla yaptığı hatanın farkında olarak daha da güçlü olarak uyanır. Leyla kendine bile itiraf edemez ama tekrar ayağa kalkmasında Ömer'in desteği büyüktür. Leyla hastanede kalmasının zor olduğunu fark ederken, Ömer de bir an önce buradan kurtulmak istemektedir. Eski hastanesine dönme fırsatı elde ettiğinde, Ömer geleceği ve mesleğin etik değerleri arasında kalır.

Hakan Hoca ise hastanenin yıllardır çözülemeyen birçok sorunu için Başhekim Turgut'un bir şeyler yapacağından umudu kesmiştir. Olaya bizzat el atmaya karar veren Hakan Hoca, sorunları kendi tarzıyla çözmeye çalışırken hiç beklemediği bir durumla karşılaşacaktır.

Kasaba Doktoru hangi diziden uyarlama?

Kasaba Doktoru dizisi Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic'ten uyarlandı.

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