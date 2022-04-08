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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kasaba Doktoru konusu ne? Kasa Doktoru ne zaman başlıyor, hangi gün? Kasaba Doktoru oyuncuları

Kasaba Doktoru konusu ne? Kasa Doktoru ne zaman başlıyor, hangi gün? Kasaba Doktoru oyuncuları

Kasaba Doktoru konusu ne? Yazın gelmesiyle birlikte bizleri karşılayacak olan Kasaba Doktoru dizisi, fragmanları sayesinde büyük ilgi topladı. Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Vildan Atasever gibi isimlerin yer aldığı dizi merak uyandırdı. Peki ama dizinin konusu ne? Kasa Doktoru ne zaman başlıyor, hangi gün? Kasaba Doktoru oyuncuları...

4 Saat Önce
2022-04-08 12:06:59
Kasaba Doktoru konusu ne? Kasa Doktoru ne zaman başlıyor, hangi gün? Kasaba Doktoru oyuncuları

Yazın gelmesiyle birlikte bizleri karşılayacak olan Kasaba Doktoru dizisi, fragmanları sayesinde büyük ilgi topladı. Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Vildan Atasever gibi isimlerin yer aldığı dizi merak uyandırdı. Peki ama dizinin konusu ne? Kasa Doktoru ne zaman başlıyor, hangi gün? Kasaba Doktoru oyuncuları...

Kasaba Doktoru konusu ne?

ARC Yapım imzalı Kasaba Doktoru dizisinin Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Başrollerinde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever gibi büyük oyuncuların yer aldığı dizi Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic'ten uyarlamadır.

Kasaba Doktoru dizisinin konusu;

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.

Kasa Doktoru ne zaman başlıyor, hangi gün?

İlk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan dizinin yönetmenliğini Arda Sarıgün üstleniyor. İlker Aslan ve Barış Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı Kasaba Doktoru dizisi TRT 1 ekranlarında her cuma günü saat 20.00'da ekranlara gelecek.

Kasaba Doktoru oyuncuları

Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı : Dr. Leyla

Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen

Vildan Atasever : Başhemşire Mine

Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın

Özgün Karaman : Bora

Barış Yıldız : Turgut

Sinan Demirer : İhsan

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş

Fatih Yücebağ

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu .

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