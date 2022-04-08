Kasaba Doktoru konusu ne? Kasa Doktoru ne zaman başlıyor, hangi gün? Kasaba Doktoru oyuncuları
Kasaba Doktoru konusu ne? Yazın gelmesiyle birlikte bizleri karşılayacak olan Kasaba Doktoru dizisi, fragmanları sayesinde büyük ilgi topladı. Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Vildan Atasever gibi isimlerin yer aldığı dizi merak uyandırdı. Peki ama dizinin konusu ne? Kasa Doktoru ne zaman başlıyor, hangi gün? Kasaba Doktoru oyuncuları...
2022-04-08 12:06:59
Yazın gelmesiyle birlikte bizleri karşılayacak olan Kasaba Doktoru dizisi, fragmanları sayesinde büyük ilgi topladı. Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Vildan Atasever gibi isimlerin yer aldığı dizi merak uyandırdı. Peki ama dizinin konusu ne? Kasa Doktoru ne zaman başlıyor, hangi gün? Kasaba Doktoru oyuncuları...
Kasaba Doktoru konusu ne?
ARC Yapım imzalı Kasaba Doktoru dizisinin Türk yapımı medikal, dram ve aşk türündeki televizyon dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Başrollerinde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever gibi büyük oyuncuların yer aldığı dizi Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic'ten uyarlamadır.
Kasaba Doktoru dizisinin konusu;
Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu ediniyor.
Kasa Doktoru ne zaman başlıyor, hangi gün?
İlk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan dizinin yönetmenliğini Arda Sarıgün üstleniyor. İlker Aslan ve Barış Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı Kasaba Doktoru dizisi TRT 1 ekranlarında her cuma günü saat 20.00'da ekranlara gelecek.
Kasaba Doktoru oyuncuları
Ozan Akbaba : Dr. Hakan Aydıner
Hazal Subaşı : Dr. Leyla
Deniz Can Aktaş : Dr. Ömer Özen
Vildan Atasever : Başhemşire Mine
Sinan Albayrak : Başhekim Yalçın
Özgün Karaman : Bora
Barış Yıldız : Turgut
Sinan Demirer : İhsan
Tarık Uğur Özenbaş
Barış Yalçın
Özgür Cem Tuğluk
Alptekin Ertürk
Sultan Ulutaş
Fatih Yücebağ
Hande Cömertler
Gülşah Çomoğlu .
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