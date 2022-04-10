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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Deniz Can Aktaş kimdir? Kasaba Doktoru Ömer kimdir? Deniz Can Aktaş boyu, yaşı, sevgilisi, kilosu, memleketi, hayatı...

Deniz Can Aktaş kimdir? Kasaba Doktoru Ömer kimdir? Deniz Can Aktaş boyu, yaşı, sevgilisi, kilosu, memleketi, hayatı...

Deniz Can Aktaş kimdir? Kasaba Doktoru dizisinin ilk bölümüyle gönüllere taht kuran Ömer karakterinin kim olduğu merak ediliyor. Deniz Can Aktaş'ın canlandırdığı Ömer'in hayatını konu alan dizi, çok sevildi. Peki ama Deniz Can Aktaş kimdir ve daha önce hangi dizilerde oynadı? Deniz Can Aktaş boyu, yaşı, sevgilisi, kilosu, memleketi, hayatı...

2 Saat Önce
2022-04-10 16:31:40
Deniz Can Aktaş kimdir? Kasaba Doktoru Ömer kimdir? Deniz Can Aktaş boyu, yaşı, sevgilisi, kilosu, memleketi, hayatı...

Kasaba Doktoru dizisinin ilk bölümüyle gönüllere taht kuran Ömer karakterinin kim olduğu merak ediliyor. Deniz Can Aktaş'ın canlandırdığı Ömer'in hayatını konu alan dizi, çok sevildi. Peki ama Deniz Can Aktaş kimdir ve daha önce hangi dizilerde oynadı? Deniz Can Aktaş boyu, yaşı, sevgilisi, kilosu, memleketi, hayatı...

Deniz Can Aktaş kimdir?

Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 senesinde İstanbul'da doğmuştur. Doğma büyüme İstanbullu olan Deniz Can Aktaş aslen Kastamonu İnebolu'ludur.

Aktaş, Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunudur. Genç oyuncu, kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım atmıştır.

Ardından Hayat Bazen Tatlıdır, Nerdesin Birader, Avlu, Aşk Ağlatır, Menajerimi Ara gibi yapımlarda boy gösteren başarılı oyuncunun yıldızı parladı.

Deniz Can Aktaş'ın sevgilisi kim?

Aşk Ağlatır dizisinde barolü paylaştığı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşayan Deniz Can Aktaş, geçtiğimiz yıl yaz tatilinde fotoğraflarla durumu açıkladı.

Deniz Can Aktaş'ın boyu, kilosu, yaşı

28 yaşında olan ünlü oyuncu Deniz Can Aktaş, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Aslan burcudur. .

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