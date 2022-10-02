Kasaba Doktoru 18. bölüm izle full - TRT 1 Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça (18.bölüm) izle

Kasaba Doktoru 18. bölüm izle full - TRT 'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümünde çok mutlu anlar yaşandı. Fakat Uluçınar Hastanesinin dengelerini değiştirmek isteyenler var. Peki son bölümde neler oldu? Yanıtı için Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça (18.bölüm) izle!

Kasaba Doktoru 18. bölüm izle full - TRT 'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümünde çok mutlu anlar yaşandı. Fakat Uluçınar Hastanesinin dengelerini değiştirmek isteyenler var. Peki son bölümde neler oldu? Yanıtı için Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça (18.bölüm) izle!

Kasaba Doktoru 18. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru dizisinin 18. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Kasaba Doktoru yeni bölüm konusu

Leyla ve Ömer'in evlilik haberini duyan Uluçınar çalışanlarını tatlı bir telaş alır. Herkes yaşanan kötü olayları geride bırakıp iki genci mutlu günlerinde yalnız bırakmamak için çabalamaktadır. Bu heyecanın dışında kalmak, Leyla ve Ömer ile arası bozuk olan Yalçın'ı rahatsız eder. Bunun üzerine Hakan'ı bitirmek için iyice bilenmesine neden olur. Hastaneye gelen tartışmalı bir vaka; Hakan, Yalçın ve Neslihan'ı karşı karşıya getirir. Bu olay Uluçınar'da çatlak seslerin çıkmasına sebep olur. Dahası ve tüm detaylar Kasaba Doktoru 18. bölümde!

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