DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5039 ₺

EURO

18,1433 ₺

ALTIN

988,22 ₺

BİST

3.179,99 ₺

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kasaba Doktoru 18. bölüm izle full - TRT 1 Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça (18.bölüm) izle

Kasaba Doktoru 18. bölüm izle full - TRT 1 Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça (18.bölüm) izle

Kasaba Doktoru 18. bölüm izle full - TRT 'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümünde çok mutlu anlar yaşandı. Fakat Uluçınar Hastanesinin dengelerini değiştirmek isteyenler var. Peki son bölümde neler oldu? Yanıtı için Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça (18.bölüm) izle!

1 Saat Önce
2022-10-02 09:36:25
Kasaba Doktoru 18. bölüm izle full - TRT 1 Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça (18.bölüm) izle

Kasaba Doktoru 18. bölüm izle full - TRT 'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümünde çok mutlu anlar yaşandı. Fakat Uluçınar Hastanesinin dengelerini değiştirmek isteyenler var. Peki son bölümde neler oldu? Yanıtı için Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça (18.bölüm) izle!

Kasaba Doktoru 18. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru dizisinin 18. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Kasaba Doktoru yeni bölüm konusu

Leyla ve Ömer'in evlilik haberini duyan Uluçınar çalışanlarını tatlı bir telaş alır. Herkes yaşanan kötü olayları geride bırakıp iki genci mutlu günlerinde yalnız bırakmamak için çabalamaktadır. Bu heyecanın dışında kalmak, Leyla ve Ömer ile arası bozuk olan Yalçın'ı rahatsız eder. Bunun üzerine Hakan'ı bitirmek için iyice bilenmesine neden olur. Hastaneye gelen tartışmalı bir vaka; Hakan, Yalçın ve Neslihan'ı karşı karşıya getirir. Bu olay Uluçınar'da çatlak seslerin çıkmasına sebep olur. Dahası ve tüm detaylar Kasaba Doktoru 18. bölümde!

Diğer bölümler için aşağıdaki bağlantılara göz atabilirsiniz.

Deniz Can Aktaş kimdir? Kasaba Doktoru Ömer kimdir? Deniz Can Aktaş boyu, yaşı, sevgilisi, kilosu, memleketi, hayatı...
İLİŞKİLİ HABERDeniz Can Aktaş kimdir? Kasaba Doktoru Ömer kimdir? Deniz Can Aktaş boyu, yaşı, sevgilisi, kilosu, memleketi, hayatı...
Kasaba Doktoru uyarlama mı? Kasaba Doktoru oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru konusu ne?
İLİŞKİLİ HABERKasaba Doktoru uyarlama mı? Kasaba Doktoru oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru konusu ne?
Kasaba Doktoru konusu ne? Kasa Doktoru ne zaman başlıyor, hangi gün? Kasaba Doktoru oyuncuları
İLİŞKİLİ HABERKasaba Doktoru konusu ne? Kasa Doktoru ne zaman başlıyor, hangi gün? Kasaba Doktoru oyuncuları
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş