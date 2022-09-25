Kardeşlerim 60. BÖLÜM İZLE - Kardeşlerim son bölüm Youtubeda tek parça izle (60.bölüm)

Kardeşlerim 60. BÖLÜM İZLE - Yeni sezona büyük ilgiyle başlayan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Merakla beklenen 60.bölümde dengeler değişiyor. Peki YouTube'da Kardeşlerim 60.bölüm yayınlandı mı? Kardeşlerim son bölüm Youtubeda tek parça izle (60.bölüm)

Kardeşlerim 60. BÖLÜM İZLE - Yeni sezona büyük ilgiyle başlayan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Merakla beklenen 60.bölümde dengeler değişiyor. Peki YouTube'da Kardeşlerim 60.bölüm yayınlandı mı? Kardeşlerim son bölüm Youtubeda tek parça izle (60.bölüm)

Kardeşlerim 60. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında her cumartesi akşamı yayınlanan KArdeşlerim dizisinin 60.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Kardeşlerim 60.bölüm özeti

Ahmet, Ömer'in kendi öz oğlu olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken; Sevgi'nin yapmak istediği son hamle, Şevval ve Ahmet'i şoka uğratır. Tolga'nın durumundan dolayı kendini suçlu hisseden Ömer bir çıkış yolu ararken, Orhan'ın Şengül'le görüşmesi, Gönül'ü iyice çileden çıkartır.

Merak ettiğiniz tüm detaylar Kardeşlerim dizisinin 60.bölümünde...

Kardeşlerim dizisi yeni sezon oyuncu kadrosu

Celil Nalçakan (Akif),

Cüneyt Mete (Orhan),

Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Aslı Mavitan (Ayla),

Yiğit Koçak (Ömer),

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk),

Cihan Şimşek (Oğulcan),

Melis Minkari (Aybike),

Recep Usta (Berk),

Lizge Cömert (Süsen),

Berk Ali Çatal (Tolga),

Evrim Doğan (Gönül),

Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz),

Nazlı Çetin (Leyla Barçın).