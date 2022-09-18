Kardeşlerim 59.bölüm izle | Kardeşlerim dizisi 59. bölüm tek parça izle

Kardeşlerim 59.bölüm izle | Yeni sezonda yeni senaryosuyla dikkat çeken Kardeşlerim dizisinin 59.bölümü yayınlandı. Diziyi dijital platformlarda izlemek isteyenler link araştırıyor. Peki son bölümde neler oldu 59.bölümün konusu ne? Soruların yanıtı için Kardeşlerim dizisi 59. bölüm tek parça izle.

Yeni sezonda yeni senaryosuyla dikkat çeken Kardeşlerim dizisinin 59.bölümü yayınlandı. Diziyi dijital platformlarda izlemek isteyenler link araştırıyor. Peki son bölümde neler oldu 59.bölümün konusu ne? Soruların yanıtı için Kardeşlerim dizisi 59. bölüm tek parça izle.

Kardeşlerim 59.bölüm izle

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin 59.bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Kardeşlerim son bölüm konusu

Yılmaz ailesinin konağa dönüşüyle, bir kez daha hayalleri yıkılan Eren kardeşler, eski yoksul yaşamlarına geri dönerler. Akif kendisiyle ortak olacak birisini aramaya devam ederken; Sarp ve Yasmin'in Ataman Koleji'ne kayıt yaptırması, yeni gerginlikleri beraberinde getirir. Okulda yapılan heyecanlı turnuvada çocuklar arasında büyük bir rekabet yaşanır. Daha ilk günden Eren kardeşlere sinir olan Ahmet, Ömer'e karşı bir hamle yaparken, karşısında hiç beklenmedik birini bulur.

Kardeşlerim 59.bölüm izleyici yorumları

- Sevgi teyzenin okula gelişi Ömeri koruması çok muhteşem yalnız.

- Dizide değişmeyen tek şey bölümün sonu hastanelikle bitmesi senaristimizi ülkece alkışlıyoruz.

- Leyla cidden düşünceli insan, Ömer'in para konusunda yardıma ihtiyacı olduğunda yardım etti.

- Bu sınıf kara delik galiba, tüm belalı tipleri çekiyor.

- Tolga'nın kardeşini korumak için kendisini feda etmesi müthiş sahneydi.