Kardeşlerim 58.bölüm izle | Youtube Kardeşlerim yeni bölüm tek parça izle (58.bölüm)

Kardeşlerim 58.bölüm izle | Yeni sezonuyla sevenlerini ekran başına toplayan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü büyük ses getirdi. Peki dizinin son bölümünde neler oldu? Youtube Kardeşlerim yeni bölüm (58.bölüm) tek parça izle!

Yeni sezonuyla sevenlerini ekran başına toplayan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü büyük ses getirdi. Peki dizinin son bölümünde neler oldu? Youtube Kardeşlerim yeni bölüm (58.bölüm) tek parça izle!

Kardeşlerim 58.bölüm izle

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin yeni sezon bölümü olan 58. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Kardeşlerim 58.bölüm konusu

Dizi, "Sanırım hayal kurarken malzemeden çalıyoruz, çünkü sürekli yıkılıyor!" başlığıyla yayınlandı.

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Berk, Doruk'la arasına büyük bir mesafe koyar, ona olan öfkesi gün geçtikçe artar. Konağı terk ettikten sonra ne yapacağını bilmeyen Asiye'ye yardım hiç beklenmedik bir yerden gelirken, Şengül'ün hamile olduğunu öğrenen Orhan, büyük bir açmaza girer.

İzleyici yorumları

- Ya Tolga çok üzüldüm "keşke annem burda olsaydı" dediğinde içim parçalandı.

- Bu bölüm Tolga'ya baya üzüldüm.

- Yine her zamanki gibi Ömerler zenginliğin sefasını süremedi. Bir kere şaşırt be senarist.

- Bence Tolga'yı masum göstermeye çalışmışlar bu bölüm. Aybike'yle olması için heralde. yoksa Tolga da çok masum değil ve de tehlikeli.

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