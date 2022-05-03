Kara Tahta 5.bölüm izle | TRT 1 yayın akışı Kara Tahta | Kara Tahta ne zaman yayınlanacak? Kara Tahta neden yayınlanmadı?

Kara Tahta 5.bölüm izle | Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Kara Tahta dizisinin sevenleri geçtiğimiz hafta diziyi izleyemedi. Dizinin başrollerinde yer alan Furkan Andıç'ın ameliyat olması da sevenlerini bir hayli üzdü ve dizinin tarihi yine ertelendi. Kara Tahta ne zaman yayınlanacak? Kara Tahta neden yayınlanmadı? TRT 1 yayın akışı Kara Tahta var mı? İşte detaylar...

Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Kara Tahta dizisinin sevenleri geçtiğimiz hafta diziyi izleyemedi. Dizinin başrollerinde yer alan Furkan Andıç'ın ameliyat olması da sevenlerini bir hayli üzdü ve dizinin tarihi yine ertelendi. Kara Tahta ne zaman yayınlanacak? Kara Tahta neden yayınlanmadı? TRT 1 yayın akışı Kara Tahta var mı? İşte detaylar...

Kara Tahta 5.bölüm izle

Kara Tahta dizisinin yeni bölümü olan 5. bölümü henüz yayınlanmadı. 11 Mayıs Çarşamba günü dizinin yeni bölümünün izleeyicisiyle buluşması bekleniyor.

Kara Tahta ne zaman yayınlanacak?

En son Kadir Gecesi programı nedeniyle ertelenen Kara Tahta dizisinin 5. bölümü bu hafta da izleyiciyle buluşamayacak. Kara Tahta dizisinin 5. bölümü, Ramazan Bayramı'ndan sonraki hafta yani 11 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

Furkan Andıç Kara Tahta setinde yaralandı!

Çekimleri Edirne'de gerçekleşen Kara Tahta dizisinin aksiyon sahnesinde talihsiz bir kaza sonucu sağ bacağının menisküsü yırtılan Furkan Andıç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncu 3 saat süren bir operasyon geçirdi ve durumunun iyi olduğu paylaşıldı.