Kara Tahta 2. bölüm full izle | TRT 1 Kara Tahta dizisi yeni bölüm (2.bölüm) tek parça | Kara Tahta Youtube'da izle

Kara Tahta 2. bölüm full izle | TRT 1 ekranlarında 2. bölümü yayınlanan Kara Tahta dizisi 'Aşk yüreğin sınavıdır. Kimi geçer kimi kalır…' başlığıyla paylaşıldı. Sosyal medya hesaplarında şiirsel paylaşımlara sebep olan dizinin ikinci bölümü çok konuşuldu. Peki ama Kara Tahta dizisi yeni bölümünde neler oldu? Kara Tahta Youtube'da izle...

TRT 1 ekranlarında 2. bölümü yayınlanan Kara Tahta dizisi "Aşk yüreğin sınavıdır. Kimi geçer kimi kalır…" başlığıyla paylaşıldı. Sosyal medya hesaplarında şiirsel paylaşımlara sebep olan dizinin ikinci bölümü çok konuşuldu. Peki ama Kara Tahta dizisi yeni bölümünde neler oldu? Kara Tahta Youtube'da izle...

Kara Tahta 2. bölüm full izle

Kara Tahta dizisinin ilk yayınlandığı bölümden sonra merakla beklenen ikinci bölümünü tek parça izlemek için linke tıklayın. KARA TAHTA 2. BÖLÜM LİNKİ...

Kara Tahta Youtube'da yayınlandı mı?

Resmi Youtube kanalında kısa sürede binlerce aboneye ulaşan Kara Tahta dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Youtube'dan tek parça izlemek için yukarıdaki linke tıklayınız.

Kara Tahta 2. bölüm özeti

“Atlas, Irmak'ın kapısından ayrılmak zorunda kalır. Irmak ise cevabını alamadığı sorularla baş başadır. Atlas'ın kapıya dayaması Bekir'i çileden çıkarır. Atlas'tan kurtulmanın tek bir yolu vardır. Ortadan kaldırmak. Ama Bekir ateşi eliyle tutmayacak bir maşa kullanacaktır. Atlas'ın hiç tahmin edemeyeceği bir maşa…

O sırada Irmak, Atlas'ın karşısına çıkar ve içindekileri döker. İçindeki geç kalmışlık duygusu Atlas'ın diline vurulmuş mühür gibidir. Bu mührün ağırlığında ezilen Atlas, ayağa kalkmak için Aylin'e ve öğretmenliğine tutunur. Ne var ki bu yolda da istemeden karşısına çıkacak kişi öğrencisidir.

İskender'in öğrendiği büyük sır ve Cafer'in yaptığı planlar zamanı gelince Bekir'i etkileyecek, Bekir'in tüm planlarını altüst edecek güçtedir. ”

Miray Daner nasıl zayıfladı?

Kara Tahta dizisinde Irmak karakterini canlandıran Miray Daner'in yeni görüntüsü epey konuşuldu. Magazin basınının 'Nasıl zayıfladınız?' sorusuna Daner; "Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani. O zaman o şekilde mutluydum sonra sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya başladım." yanıtını verdi. .