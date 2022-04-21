Kara Tahta 4. bölüm izle | TRT 1 Kara Tahta 4. bölüm dizi izle | Youtube Kara Tahta son bölüm izle

Kara Tahta 4. bölüm izle | Sevilen eski Türk filmi tadındaki Kara Tahta dizisinin yeni bölümü heyecanla takip edildi. Kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler dizinin son bölümünü araştırıyor. Kara Tahta'nın son bölümünde; Irmak ve Atlas, bir kez daha aşklarına engel olanlar yüzünden iki ayrı yöne gitmek zorunda kalıyorlar. Peki ama son bölümde daha neler oluyor? TRT 1 Kara Tahta 4. bölüm özeti | Youtube Kara Tahta son bölüm izle...

Sevilen eski Türk filmi tadındaki Kara Tahta dizisinin yeni bölümü heyecanla takip edildi. Kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler dizinin son bölümünü araştırıyor. Kara Tahta'nın son bölümünde; Irmak ve Atlas, bir kez daha aşklarına engel olanlar yüzünden iki ayrı yöne gitmek zorunda kalıyorlar. Peki ama son bölümde daha neler oluyor? TRT 1 Kara Tahta 4. bölüm özeti | Youtube Kara Tahta son bölüm izle...

Kara Tahta 4. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan diziyi genel olarak farklı paltformdan izlemek isteyenler, Youtube araştırması yapıyor. Kara Tahta dizisinin son bölümü olan 4. bölümü youtubeda tek parça izlemek içöin aşağıdaki linke tıklamanız yeterli...

KARA TAHTA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Kara Tahta 4. bölümde neler yaşandı?

Tüm olanlara rağmen Irmak bir karar verir. Cevapsız bırakılan soruların yanıtını almak konusunda kendinden emindir.

Münevver, Bekir'i daha fazla idare edemeyeceğini anlar ve çok gerilir. Bu yüzden de Irmak üzerindeki baskısı artar. Irmak, annesinin baskısına rağmen Atlas'la yüzleşmek için okula gider. Atlas, kalbinin söylemek istediklerini aklıyla susturmaya çalışır. Irmak'ın cevabını almak istediği sorular için Atlas'ın bir tercih yapması gerekir. Atlas'ın vereceği bu büyük karar aynı anda çok fazla kişinin hayatını etkiler.

İskender'in istediği parayı Bekir'den almak için elinde tuttuğu delil ise tüm dengeleri alt üst edebilecek güçtedir.

Kara Tahta dizisi nerede çekildi?

Kara Tahta dizisinin çekimleri Sapanca Kartepe'de başladı. İlerleyen bölümlerde Kara Tahta dizisinin hikayesi Edirne'de devam edecek. Dizinin çekimleri kentin tarihi ve kültürel alanlarının yanı sıra 165 yıllık tarihi Edirne Lisesinde gerçekleştiriliyor.

.