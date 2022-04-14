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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kara Tahta 3. bölüm izle | Youtube Kara Tahta yeni bölüm (3.bölüm) tek parça full HD izle

Kara Tahta 3. bölüm izle | Youtube Kara Tahta yeni bölüm (3.bölüm) tek parça full HD izle

Kara Tahta 3. bölüm izle | Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kara Tahta dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Kara Tahta son bölümde neler oldu? Youtube Kara Tahta yeni bölüm (3.bölüm) tek parça full HD izle...

31 Dakika Önce
2022-04-14 16:53:14
Kara Tahta 3. bölüm izle | Youtube Kara Tahta yeni bölüm (3.bölüm) tek parça full HD izle

Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kara Tahta dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Kara Tahta son bölümde neler oldu? Youtube Kara Tahta yeni bölüm (3.bölüm) tek parça full HD izle...

Kara Tahta 3. bölüm izle

Sevilen dizi Kara Tahta'nın yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

KARA TAHTA 3. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Youtube Kara Tahta yeni bölüm yayınlandı mı?

Kara Tahta dizisi Youtube resmi kanalında tek parça olarak yayınlandı. İzlemek için yukarıdaki linke tıklayın.

Kara Tahta 3. bölüm özeti

“Yolları çatallanan bahçede birbirini arayan Atlas ve Irmak…”

Atlas'ın sığındığı öğretmenlik limanı, Bekir'in hain planlarıyla yıkılmayacak kadar güçlüdür. Irmak, Atlas'ın başına gelenlerden habersiz halde, kendisini istemeye gelen Bekir'e cevabını verir. Hikmet'in Atlas'ı kurtarmaya giderken Arif'e babalığını hatırlatması ise baba oğul arasındaki derin mesafede nasıl bir rol oynayacaktır?

Irmak, Atlas'ın sessizliği karşısında öfkesini gizleyemez ve aklıyla kalbini susturmak için elinden geleni yapar. Atlas'ın seneler önce yolladığı mektuplara neden cevap vermediğini sorması ise eski defterlerin bir kez daha açılmasına sebep olur. Memleketine dönen beklenmedik misafir de Arif cephesinde eski defterleri aralar.

Bekir, Irmak'ın gönlünde kendisine yer olmadığını çok iyi bildiği halde pes etmez. Irmak ve Atlas arasındaki uçuruma sebep olan Bekir'in yanında artık müttefikleri de vardır.

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