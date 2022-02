İzlenmesi gereken en iyi korku dizileri nelerdir?

İnternetin yaygın hale gelmesiyle birlikte farklı ülkelerde çekilen dizilere ulaşmak eskisinden daha kolay hale geldi. Dizi ve film izlemek isteyen kişiler internet üzerinden istedikleri diziyi ve filmi izleyebilmekte. Dizilerde tıpkı filmler gibi farklı türlere ayrılmaktadır. Bu nedenle her insan kendi ilgi alanına hitap eden dizileri seyretmeyi tercih etmektedir. Peki, en iyi korku dizileri hangileridir?

En iyi korku dizileri nelerdir?

Hannibal (2013 – 2015) – IMDb: 8.5

The Walking Dead (2010 - ) – IMDb: 8.2

Bates Motel (2013 – 2017) – IMDb: 8.2

The Haunting of Hill House (2018 - ) – IMDb: 8.7

Stranger Things (2016 - ) – IMDb: 8.8

The Outsider (2020) – IMDb: 8,6

Paranormal (2020 - ) IMDb: 8.2

Sweet Home (2020– ) IMDb: 7.4

The Haunting of Bly Manor (2020) – IMDb: 7.4

Unsolved Mysteries (2020) – IMDb: 7.3

Lovecraft Country (2020– ) IMDb: 7.1

Locke & Key (2020– ) IMDb: 7.4

The Twilight Zone (2019 - ) IMDb: 5.8

The Order (2019–2020) IMDb: 6.8

Servant (2019– ) IMDb: 7.6

Kingdom (2019– ) IMDb: 8.4

Love, Death & Robots (2019– ) IMDb: 8.5

Legacies (2018– ) IMDb: 7.5

Castle Rock (2018 - ) – IMDb: 7.6

Chilling Adventures of Sabrina (2018 - ) – IMDb: 7.6

Evil (2019 - ) – IMDb: 7.6

The Strain (2014-2017) – IMDb: 7.3

Penny Dreadful (2014) – IMDb: 8.2

Under the Dome (2013) – IMDb: 6.6

Sleepy Hallow (2013) – IMDb: 7.4

Ash vs Evil Dead (2015-2018) – IMDb: 8.4

Karanlığın Ordusu (1992) – IMDb: 7.5

Vahşet (1987) – IMDb: 7.8

Şeytanın Ölüsü (1981) – IMDb: 7.5

The Living and the Dead (2016) – IMDb: 7.5

Apparitions (2008) – IMDb: 8.0

The Vampire Diaries (2009 – 2017) – IMDb: 7.7

Riverdale (TV Series 2017) IMDb: 6.9

The Exorcist (2016–2018) IMDb: 8.0

Taboo (TV Series 2017) IMDb: 8.4

Preacher (2016–2019) IMDb: 8.0

The Terror (2018 - ) – IMDb: 8.0

American Horror Story (2011 - ) – IMDb: 8.1

